بعد تتويجه ببطولة العالم للاسكواش.. أبرز المعلومات عن على فرج

سيطرت حالة من السعادة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميًا لرجال الاسكواش ببطولة العالم التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية بقيمة جوائز مادية تبلغ 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن علي فرج:-

- اسمه بالكامل علي عمر فرج.

- من مواليد 22 أبريل 1992.

- يبلغ من العمر ٢٩ عامًا.

- تخرج فرج من جامعة هارفارد في عام 2014 حيث حصل على شهادة الهندسة الميكانيكية.

- عام 2014 ساهم في الفوز بأول لقب جامعي له منذ 17 عامًا.

- صنف في المركز الثالث في ديسمبر 2017.

- في أبريل 2018 حقق أفضل تصنيف له على المستوى الدولي.

- يلعب في وزن ٦٩ كيلو جرامًا.

- تدرب على يد كلٍ من وائل فرج مايك واي، باسم مكرم، كريم درويش.

- تزوج علي فرج من صديقة طفولته وخطيبتة منذ 2014 نور الطيب.

يجدر الإشارة إلى أن اللاعب علي فرج فاز علي فرج في المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجي المصنف الثاني بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 12-10، 11-9، 11-4.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها علي فرج ببطولة العالم، عقب تتويجه بنسخة عام 2019، والتي أقيمت في شيكاغو أيضًا.

وتأهل اللاعب المصري علي فرج للمباراة النهائية بعد إقصاء مواطنه طارق مؤمن حامل اللقب بالفوز عليه بنتيجة 3-2، في مباراة استمرت 84 دقيقة، بينما تأهل محمد الشوربجي للمباراة النهائية على حساب النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت 50 دقيقة، حتى فاز وتوج ببطولة العالم.