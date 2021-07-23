الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا: انتظام العمل بالمواقف ولا زيادة في أسعار المواصلات

مواقف السيارات بالمنيا
مواقف السيارات بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

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مواقف السيارات بالمنيا

وكلف المحافظ، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة المرور، ومديرية التموين، وإدارة المواقف، لمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، ولضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

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مواقف السيارات بالمنيا

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وذلك على مدار 24 ساعة وهي ( 086 2342200 - 086 232320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الأنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

من ناحية آخري كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد كلف نائبه الدكتور محمد ابو زيد، بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية واملاك الدولة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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مواقف السيارات بالمنيا

من جانبه، قاد نائب محافظ المنيا، حملة لإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحي جنوب المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتنفيذ الإزالة للمخالفة بعد ان تم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية.

وقال نائب المحافظ، إنه يتم رصد الحالات المخالفة للبناء العشوائي بصفة دورية ومستمرة، حيث تم رصد وإزالة 25 حالة بناء مخالفة بمركز سما لوط، و27 حالة بمركز بني مزار، مع استمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية بنطاق كل مركز لرصد المخالفات وتطبيق احكام القانون.

محافظ المنيا لا زيادة في تعريفة المواصلات انتظام العمل مواقف السيارات أسامة القاضي

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يوليو ويونيو

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