الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الدستور» تنشر امتحانات «التاريخ» لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

طلاب
طلاب

تنشر بوابة "الدستور" الإلكترونية، امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، بالصف الثالث الثانوي العام، من منصة حصص مصر، والامتحانين التجريبين اللذان وفرتهما الوزارة لتدريب الطلاب.

• امتحانات حصص مصر تاريخ كامله:- 
https://t.me/only3secscience3/45

• امتحان التاريخ التجريبي رقم ١:-
https://t.me/only3secscience3/235

• امتحان التاريخ التجريبي رقم ٢:-
https://t.me/only3secscience3/235


ويستأنف غدآ السبت، طلاب الثانوية العامة، (الشعبة العلمية)، بعد العودة من اجازة عيد الأضحى المبارك ، امتحان مادة "الفيزياء" بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالب/طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ يوم الأحد.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير عبر منشور رسمي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لاسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا توجد أسئلة بإجابتين!".
على صعيدآ متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والأسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة " البابل شيت" في المواد التي انتهي الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلي مدينة 6 أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة " الماسحات الضوئية"، تمهيدا لاعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتبيها في سيديهات النتيجة النهائية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 قد انطلقت من يوم 10 يوليو الماضي ويستمر ماراثون الامتحانات حتى يوم 2 أغسطس المقبل.

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