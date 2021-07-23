الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد» تواصل تعقيم القطارات المحطات في رابع أيام عيد الأضحى

تعقيم القطارات
تعقيم القطارات

شاركت هيئة السكة الحديد المواطنين أعمال تعقيم وتطهير القطارات اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن هناك تعقيم وتطهير للقطارات بشكل يومي وذلك لضمان الوقاية من فيروس كورونا حيث يقوم العمال بتعقيمالقطارات قبل خروجها من الورش مباشرة. 

وأشارت إلى أن هناك تعقيم وتطهير للمحطات بالكامل فى الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي لضمان الوصول إلي اعلىمستوي من التعقيم والتطهير.

وكانت أعلنت هيئة السكة الحديد إعادة فتح الحجز على التذاكر للقطارات الروسية بعد القيام بإلغائها والحجز بالمقاعد.

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى أسوان:

-الدرجة المكيفة الثانية بـ 125 جنيها للتذكرة

- الدرجة المكيفة الأولى بـ 175 جنيها للتذكرة

-الدرجة المكيفة vip الثانية 190 جنيها للتذكرة

-الدرجة المكيفة vip الأولى 295 جنيها للتذكرة

-الدرجة ذاتية التهوية (روسي) بـ 85 جنيها للتذكرة

-الدرجة الثانية المميزة بـ 28 جنيها للتذكرة

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلي الأقصر:

الدرجة المكيفة الثانية بـ 105 جنيهات للتذكرة

- الدرجة المكيفة الأولى بـ 145 جنيها للتذكرة

-الدرجة المكيفة vip الثانية 165 جنيها للتذكرة

-الدرجة المكيفة vip الأولى 245 جنيها للتذكرة

-الدرجة ذاتية التهوية (روسي) بـ 70 جنيها للتذكرة

-الدرجة الثانية المميزة بـ 24 جنيها للتذكرة

وتقوم هيئة السكة الحديد بتوفير أسعار التذاكر خارج منافذ بيع التذاكر بالمحطات، إلى جانب تحديث أسعار التذاكر بموقعها الرسمي للتسهيل على المواطنين معرفة كافة الأسعار.

السكة الحديد القطارات تعقيم تطهير القطارات تعقيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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