الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نساء مصر»: ثورة 23 يوليو ما زالت خالدة في ذاكرة وأذهان المصريين

منال العبسي
منال العبسي

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بخالص التحية والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدولة المصرية شعبا وحكومة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، قائلة: الشعب المصري سيظل قبلة العالم في حركات التحرر والمناداة بضرورة الاستقلال ومواجهة اي شكل من أشكال الاستعمار الغاشم.

وأشارت العبسي، في بيان لها، إلى أن القيادة السياسية والشعب المصري لن يقبلان بالمساس بوطنهما، أو الاقتراب من الأمن القومي المصري، فمنذ وأن خُلقت الحضارة المصرية وأهلها يدافعون عنها وجميعهم في رباط متصل، ولن يفرقها أحد إلى يوم القيامة.

ولفتت أن ثورة 23 يوليو كان لها أثرها البالغ والمستمر حتى الآن في إرساء العدالة الاجتماعية ومبادىء الديمقراطية والثورة على النظام الملكي المستبد آنذاك، بفضل "أسود مصر" قواتها المسلحة الذين أثبتوا أنهم سندها الحقيقي وحائط الأمان لشعبها في كل زمان وتحت أي ظروف.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن ذكرى ثورة 23 يوليو اليوم بعد مرور 69 عاما، ما زالت خالدة في ذاكرة وأذهان المصريين ومحفورة في وجدانهم، بأنها تعد من التجارب الناجحة التي استطاع فيها الجيش المصري تحقيق انتصارات لصالح الشعب المصري وانقذه من نظام كان يسوده الظلم والاستبداد إلى آخر تنعم فيه الأمة بالحرية والعدالة الاجتماعية للجميع.

وكان قد هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وفي برقيته، بعث رئيس الوزراء إلى الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية.

وأكد مدبولي أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من انجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

الدكتورة منال العبسي الدولة المصرية الشعب المصري الأمن القومي المصري ثورة 23 يوليو الرئيس عبد الفتاح السسيي

مواد متعلقة

نائب: ثورة 23 يوليو من نموذج فريد ومعبر عن الإرادة الشعبية المصرية

حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث

برلمانية: ثورة 23 يوليو أكدت أن الجيش المصري سند الأمة وحصنها المنيع

بنهضة شاملة في كل المجالات.. برلماني: ذكرى ثورة 23 يوليو تشهد ميلاد الجمهورية الجديدة

برلماني: ثورة 23 يوليو قضت على الفساد وأرست العدالة الاجتماعية

«حماة الوطن» ينظم فعاليات لمشاركة المصريين فرحتهم بعيد الأضحى

رئيس حزب الغد: ثورة يوليو أثبتت الانحياز التاريخى من الجيش للشعب المصرى

«حقوق إنسان» النواب تثمن الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

الرئيس السيسى يحقق حلم «مجند العلمين» بعقد مكتبة جديدة (فيديو)

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جوهرة سيمبا التنزانى (خاص)

رسميًا.. لا زيادة فى تعريفة سيارات النقل الجماعى و«السرفيس» بالمحافظات

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

نقابة الموسيقيين تستنكر أفعال إيمان البحر درويش: « تحط من قدر أي فنان وتتنافى مع قيم المجتمع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا