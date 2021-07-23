«نساء مصر»: ثورة 23 يوليو ما زالت خالدة في ذاكرة وأذهان المصريين

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بخالص التحية والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدولة المصرية شعبا وحكومة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، قائلة: الشعب المصري سيظل قبلة العالم في حركات التحرر والمناداة بضرورة الاستقلال ومواجهة اي شكل من أشكال الاستعمار الغاشم.

وأشارت العبسي، في بيان لها، إلى أن القيادة السياسية والشعب المصري لن يقبلان بالمساس بوطنهما، أو الاقتراب من الأمن القومي المصري، فمنذ وأن خُلقت الحضارة المصرية وأهلها يدافعون عنها وجميعهم في رباط متصل، ولن يفرقها أحد إلى يوم القيامة.

ولفتت أن ثورة 23 يوليو كان لها أثرها البالغ والمستمر حتى الآن في إرساء العدالة الاجتماعية ومبادىء الديمقراطية والثورة على النظام الملكي المستبد آنذاك، بفضل "أسود مصر" قواتها المسلحة الذين أثبتوا أنهم سندها الحقيقي وحائط الأمان لشعبها في كل زمان وتحت أي ظروف.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن ذكرى ثورة 23 يوليو اليوم بعد مرور 69 عاما، ما زالت خالدة في ذاكرة وأذهان المصريين ومحفورة في وجدانهم، بأنها تعد من التجارب الناجحة التي استطاع فيها الجيش المصري تحقيق انتصارات لصالح الشعب المصري وانقذه من نظام كان يسوده الظلم والاستبداد إلى آخر تنعم فيه الأمة بالحرية والعدالة الاجتماعية للجميع.

وكان قد هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وفي برقيته، بعث رئيس الوزراء إلى الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية.

وأكد مدبولي أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من انجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.