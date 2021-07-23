مصادر: تسير أول رحلة سياحية بين «شيفول بريستول» وشرم الشيخ نوفمبر المقبل

كشفت مصادر مطعلة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تسيير كبرى شركات الطيران البريطانية رحلات جوية غير مباشرة " الشارتر" بين مطارى "شيفول" بأمستردام وشرم الشيخ الدولي مع بداية الفصل الشتوي، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية المباشرة وغير المباشرة إلى المطارات المصرية سواءا الرئيسية أو الإقليمية أو ذات المقاصد السياحية، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بسلطة الطيران المدني المصري، قد تلقت اخطارا من كبريات شركات الطيران البريطانية، يفيد بتسيير رحلات جوية غير مباشرة "الشارتر" من مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام ومطار شرم الشيخ الدولي، اعتبارا من 2 نوفمبر المقبل وحتى 22 مارس 2022، حيث تم الموافقة على تسيير رحلة جوية غير مباشرة أسبوعيا بين المطارين.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى شركات الطيران البريطانية الخاصة قد أعلنت عن تسيير أولى الرحلات الجوية بين مدينة بريستول في بريطانيا ومنتجع شرم الشيخ السياحية بمحافظة جنوب سيناء، اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل العام الجاري بواقع رحلتين أسبوعيا.

وأوضحت المصادر، من المتوقع زيادة معدلات التشغيل الركابية على متن رحلات تلك الشركة البريطانية عقب انطلاق رحلاتها الجوية لأول مرة من من مدنية بريستول البريطانية ومطار شيفول الهولندي إلى مدنية شرم الشيخ السياحية، نظرا للامكانيات الضخمة التي يتمتع بها مطار شرم الشيخ الدولي، فضلا عن حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الأعلى للمطارات في الربع الأول من العام الجاري، ما ساهم في زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بمخلتف الجنسيات خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت المصادر، أن السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي، أعلنت استعدادها التام والكامل لاستقبال كافة الرحلات الجوية الدولية السياحية المباشرة وغير المباشرة" الشارتر"، مع بداية الفصل الشتوي والذى سيشهد كثافة ركابية وجوية هائلة من معظم دول العالم.