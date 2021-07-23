تحظى مستجدات إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021 على نسب بحث عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل.

لذلك يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير إيرادات أفلام العيد وأبرز نجوم الفن المشاركين في هذا الموسم ومواعيد السينمات في العيد تزامنا مع فيروس كورونا.

مستجدات إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021

يسارع العديد من عشاق مشاهدة أفلام السينما المصرية إلى دور العرض لمشاهدة أفلام عيد الأضحى حيث تبدأ العروض من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في الساعة العاشرة مساءا وذلك تزامنا مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19



فيلم "مش أنا"

يتابع الجمهور حاليا إيرادات أفلام موسم العيد بشغف حيث تصدر قائمة الإيرادات حتى الآن فيلم " مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني والفنانة حلا شيحة حيث تخطت الإيرادات عقب أسبوع واحد فقط من عرضه في جميع دور السينما 31 مليون جنيه والذي تدور أحداثه حول الشاب حسن الذي يفقد السيطرة على يده مما يضعه في عدة مواقف محرجة ويرفض المحيطين به تصديق حالته الصحية.

الفيلم بطولة النجم تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني والفنانة سوسن بدر وشيرين وحجاج عبد العظيم.



فيلم البعض لا يذهب المأذون مرتين

يأتي في المرتبة الثانية للإيرادات فيلم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني حيث تخطت إيراداته حتى الآن 22 مليون جنيه منذ طرحه للعرض بجميع دور السينما المنتشرة بجميع المحافظات وتدور أحداثه حول الإعلامي الكبير خالد مختار الذي يجري تحقيق استقصائي حول قضايا الطلاق الغريبة في محكمة الأسرة مما يجعله يتطور في عدة مواقف محرجة مع عدد من أصحاب القضايا.

الفيلم بطولة كلا من الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني و الفنان ماجد الكدواني و الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت والفنان أحمد حلاوة.

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فيلم العارف

يأتي في المرتبة الثالثة في قائمة مستجدات إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021 فيلم العارف للفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي والذي تخطت إيراداته حتى الآن 18 مليون جنيه وتدور أحداثه حول يونس الذي يعيش مع زوجته و طفلته الرضيعة في أحدى شقق وسط البلد ويقرر سرقة أحد البنوك عن طريق فك تشفير النظام الأمني للبنك وسحب الرصيد مما يجعله يتورط مع عصابة دولية

الفيلم بطولة الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي والفنان مصطفى خاطر والفنانة كارمن بصيبص وركين سعد الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.