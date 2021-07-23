بالأسماء.. إصابة 4 في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب اليوم الجمعة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة حنيش طريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم "هند اشرف ابراهيم 14 سنة مصابة بكدمة بالجبهة واشتباه pc وجرح باليد اليسري، حبيبة محمد ابراهيم 17 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، محمود محمد إبراهيم 18 سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف وسحجات وكدمات، صفاء سيد سالم 42 سنة مصابة بسحجات وكدمات ".

تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وكان أصيب، اليوم الجمعة، 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالطريق الساحلي أمام قرية مصر الجديدة وتم نقلهم علي الفور إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم: نورهان عصام أحمد موسى، ٢٩ سنة، مصابة بكدمات وسحاجات في الجسم، مرفت عبد الحميد محمد محمود، ٥٥ سنة، مصابة بكدمات وسحاجات في الجسم، هاني عبد الحميد محمود محمد، ١٥ سنة، أحمد خالد مصطفى عبدالحافظ، ٢٧ سنة، مصاب بكدمات وسحاجات في الجسم، فادي عصام أحمد موسى، ٢٦ سنة، مصاب بكدمات وسحاجات في الجسم.

وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.