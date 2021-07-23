الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 في انقلاب سيارة بمطروح

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب اليوم الجمعة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة حنيش طريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.  

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم  "هند اشرف ابراهيم 14 سنة مصابة بكدمة بالجبهة واشتباه pc وجرح باليد اليسري، حبيبة محمد ابراهيم 17 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، محمود محمد إبراهيم 18 سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف وسحجات وكدمات، صفاء سيد سالم 42 سنة مصابة بسحجات وكدمات ".

تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

وكان أصيب، اليوم الجمعة، 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالطريق الساحلي أمام قرية مصر الجديدة وتم نقلهم علي الفور إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم: نورهان عصام أحمد موسى، ٢٩ سنة، مصابة بكدمات وسحاجات في الجسم، مرفت عبد الحميد محمد محمود، ٥٥ سنة، مصابة بكدمات وسحاجات في الجسم، هاني عبد الحميد محمود محمد، ١٥ سنة، أحمد خالد مصطفى عبدالحافظ، ٢٧ سنة، مصاب بكدمات وسحاجات في الجسم، فادي عصام أحمد موسى، ٢٦ سنة، مصاب بكدمات وسحاجات في الجسم.

وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

انقلاب سيارة مستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية طريق الإسكندرية مطروح إصابة 4 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

رسميًا.. لا زيادة فى تعريفة سيارات النقل الجماعى و«السرفيس» بالمحافظات

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جوهرة سيمبا التنزانى (خاص)

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

إصابة 34 سيدة في تصادم «أتوبيسين» بالإسكندرية

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

«البترول»: رفع سعر البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا