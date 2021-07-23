لطلاب «عملي الثانوية».. مراجعة ليلة امتحانات بمادة الفيزياء

تنشر بوابة "الدستور" الإلكترونية مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، بالثانوية العامة.

ويستأنف غدآ السبت، طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، امتحان مادة "الفيزياء" بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالب/طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ يوم الأحد 25 يوليو.

في سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير عبر منشور رسمي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لاسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا توجد اسئلة بإجابتين!".

على صعيد متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والأسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة " البابل شيت" في المواد التي انتهي الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلى مدينة 6 أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة " الماسحات الضوئية"، تمهيدا لاعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتبيها في سيديهات النتيجة النهائية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 قد انطلقت من يوم 10 يوليو الماضي ويستمر ماراثون الامتحانات حتى يوم 2 أغسطس المقبل .

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