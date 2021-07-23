الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اغتيال المستشار القانونى للمالية العسكرية الفلسطينية برصاص مجهولين فى طولكرم

المستشار القانوني
المستشار القانوني للمالية العسكرية الفلسطينية

أعلن المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، اليوم الجمعة، أن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأوضح اللواء دويكات في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار مهنا داخل منزله في دير الغصون في طولكرم، مما أدى إلى وفاته، ثم لاذوا بالفرار.

وأكد دويكات أن النيابة العسكرية والجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقل ثلاثة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت باتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة مواطن بعيار معدني في الفم، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها بيتا.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أسير محرر من جنين

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أسيرا محررا من بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ماجد فيصل نزال، بعد أن داهمت منزله في بلدة قباطية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية مفاجئة في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين فى طوباس

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة مواطنين من مدينة طوباس، وبلدة طمون.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد فايز أبوالعايدة من مدينة طوباس.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى اخرين من بلدة طمون، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

المفوض السياسى العام الامن الفلسطينى المالية العسكرية وفاة طولكرم

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يوليو ويونيو

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