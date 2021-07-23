بسبب «حد» أرض زراعية.. مقتل شاب في مشاجرة بالشوم بالواحات

لقى شاب مصرعه في مشاجرة بالشوم عقب خلاف على "حد" قطعة أرض زراعية بمدينة الواحات البحرية، وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 6 متهمين طرفي المشاجرة.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من المستشفى يفيد بوصول 7 مصابين بإصابات مختلفة أحدهم إصابته خطرة، و فور إخطار اللواء رجب عبد العال ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بالانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

و انتقلت على الفور قوة امنية برئاسة المقدم هيثم سكر، رئيس مباحث الواحات البحرية، وتم إلقاء القبض على 6 متهمين 3 من كل طرف بينما تم إيداع المتهم السابع تحت الملاحظة الطبية لسوء حالته ، وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن مشاجرة على قطعة أرض زراعية وراء الواقعة.

- نتائج التحريات

وأضافت التحريات ان المشاجرة نشبت عقب خلاف على "حد" فاصل بين قطعتي ارض زراعيتين واستخدم طرفي المشاجرة "الشوم" في التعدي على بعضهم ما ادى لاصابتهم جميعا.

وشرحت التحريات أن أحد المصابين ساءت حالته نتيجة اصابته بكسر في الجمجمة عقب تلقيه ضربة على الرأس ،وفارق الحياة داخل المستشفى عقب عدة أيام من تلقيه العلاج متاثرا بإصابته، و تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأخطرت بوفاة المجني عليه.

- عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.