بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

بعد أن أوصت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات التطبيق السعري للمنتجات البترولية اليوم بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلي وزيادتها 25 قرشاً للتر لكافة أنواع البنزين إعتباراً من اليوم الجمعة 23/7/2021.

وترصد «الدستور» أهم 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين خاصة بعد زيادة الأسعار:

1- عدم تجاوز السرعة، حيث سرعة السيارة إلى أكثر من 100 كيلو يؤدى إلى زيادة استهلاك البنزين بنسبة 35% عن معدلاتها الطبيعية، وذلك بسبب أن السرعة الزائدة تعطى أوامر لكنترول السيارة بفتح رشاشات البنزين بشكل كبير مما يؤدى إلى حرق بنزين زيادة ، خاصة أن السرعة الزائدة يقابلها هواء شديد يصددم بالسيارة مما يحمل عبئ مقاومة هذا الهواء الذى ينتج عنه عمليه زيادة الاستهلاك وحرق البنزين.

2- ضبط إطارات السيارة ويفضل ضبطها وتعبئتها بالنيتروجين بدلاً من الهواء العادي ، وذلك بسبب أن نقص الهواء بالإطارات يؤدى إلى زيادة استهلاك البنزين بنسبة 10% عن معدلاتها الطبيعية ، ولذلك يجب متابعة ضبط الإطارات مرة كل أسبوع على الأقل.

3- متى تفصل تكييف السيارة؟ حيث إن تكييف السيارة أحد أهم العوامل المؤثرة على زيادة معدلات استهلاك البنزين بعد عامل «السرعة»، فكلما كانت الطرق مزدحمة أو فى حالة توقف السيارة يجب غلق التكييف ولكن إذا كنت تسير بالطرق السريعة وسرعتك تتجاوز الـ80 كيلو يجب تشغيل التكييف لتخفيف نسبة مقاومة السيارة للهواء.

4- سلامة البوجيهات أو (شمعة الاحتراق) يجب التأكد من سلامة البوجيهات عند كل صيانة للسيارة فإنها ضمن إحدى العوامل المؤثرة فى زيادة نسبة استهلاك البنزين بنسبة 10% ، كما يجب استخدام البوجيهات الأصلية للسيارة.

5- حساس الشكمان ، حيث يعلب حساس الشكمان دوراً هاماً فى عملية ضبط استهلاك البنزين خاصة فى السيارات الحديثة ، لانه يقوم بعملية قياس نسبة الوقود والهواء الناتجة عن الاحتراق واخراجها من المحرك عن طريق الشكمان (العادم) ، وأى تلف بحساس الشكمان قد يؤدى إلى خلال فى نظام كنترول السيارة وعدم الاحتراق الجيد، بالإضافة إلى تلف بوجيهات السيارة وبالتالي زيادة فى استهلاك البنزين.

6- تخلص من الأحمال الزائدة بالسيارة حيث يساعد ذلك على زيادة نسبة الاستهلاك من البنزين بسبب ثقل السيارة ومقاومتها للهواء.

7- محطات الوقود ، يجب عند تموين السيارة بالبنزين أن تختار محطة وقود ذات سمعة طيبة ، ويفضل محطات الشركات ، وأن لم يوجد يكون وكيل ذات سمعة طيبة ، كما يجب أثناء عملية تموين السيارة أن يكون ضخ البنزين عبر المسدس فى المتوسط وليس بأقصى درجة ضخ.

وكانت لجنة التسعير التلقائي أوصت بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم كالأتى:

بنزين 80 بسعر 6.75 جنيه.

بنزين 92 بسعر 8 جنيهات.

بنزين 95 بسعر 9 جنيهات.

تثبيت سعر السولار عن 6.75 جنيه.

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.