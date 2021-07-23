بالأرقام.. إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021

نرصد خلال التقرير التالي مستجدات إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021 بعد المنافسة الكبيرة التي شهدتها السينمات المصرية خلال الأيام الماضية مع بداية عرض أفلام موسم عيد الأضحى 2021 ومنها فيلم العارف بطولة أحمد عز وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة كريم عبد العزيز وفيلم مش أنا بطولة تامر حسني.

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021

إيرادات فيلم العارف بطولة أحمد عز

حقق فيلم “العارف” بطولة الفنان أحمد عز إيرادات كبيرة للغاية منذ طرحه بدول العرض السينمائي قبل عيد الأضحى بأيام قليلة وخلال أيام العيد ارتفعت الإيرادات بشكل ملحوظ للغاية حيث جمع فيلم "العارف" منذ طرحه بدور العرض السينمائي إيرادات كلية وصلت إلى 22 مليون جنيه، بعد أن حقق أمس الخميس 5 ملايين و70 ألف جنيه ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات خلال الأيام المقبلة أيضا وسط منافسة شرسة مع باقي الأفلام المعروضة والفيلم يشارك في بطولته مع الفنان أحمد عز كلا من أحمد فهمي، والكوميدي مصطفى خاطر، والفنان الكبير محمود حميدة، والنجمة اللبنانية كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة “سينرجى فيلمز”.

إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وضمن أفلام عيد الأضحى 2021، واصل فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة الفنان كريم عبد العزيز تحقيق الإيرادات المميزة للأسبوع الثالث على التوالي وخلال أمس حقق 3.2 مليون جنيها لتصل كل الإيرادات التي جمعها الفيلم حتى اليوم إلى 23.3 مليون جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية حققها الفيلم الكوميدي الذ ي شارك في بطولته بصحبة كريم عبد العزيز كلا من ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

يهمك أيضًا | تفاصيل نتافسة فيلم Black Widow فى عيد الأضحى 2021

إيرادات فيلم مش أنا بطولة تامر حسني

وخلال التطرق إلى مستجدات ايرادات أفلام عيد الأضحى 2021، نلاحظ أن فيلم مش أنا بطولة الفنان تامر حسني جميع إيرادات مرتفعة طوال الفترة الماضية وخلال فترة عرضه بالسينيمات التي وصلت إلى 4 أسابيع وصلت إيرادات الفيلم الكوميدي الجديد إلى 32 مليون جنيها وهي إيرادات مميزة ومن المتوقع أن تزيد خلال الفترة القادمة وحققت أغنية “بحبك” التي طرحها تامر حسني من الفيلم مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والفيلم الجديد يشارك في بطولته بصحبة تامر حسني كلا من حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، ومش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.