وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بقرى المحلة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، اليوم الجمعة، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني فى عدد من قرى المحلة.

وأوضح اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، بمحافظة الغربيه أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات تحت الإنشاء، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأضاف، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية لتجرى شئونها.

وأهاب رئيس مركز ومدينة المحلة بالمواطنين عدم البناء على الأرض الزراعية لأنه سوف يتم احالتهم للنيابة العسكريه لتحرى شئونها.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أن شروط البناء الجديدة لا تسمح بالقيام بأي نوع من أعمال البناء دون الحصول على شهادة استئناف أعمال من الحي أو المركز التابع له، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عُقِدَت، بديوان عام المحافظة بمدينه طنطا ، لشرح اشتراطات البناء الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربيه ،وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ الدكتور طارق رحمى برصد كافة المعوقات التي تواجه منظومة تراخيص البناء الجديدة لرفعها للجهات المختصة مع تكثيف حملات الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ الدكتور طارق راشد رحمى جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل بحسم مع أي مخالفة لتلك الاشتراطات التي وضعتها الدولة من أجل تقنين وتنظيم عملية البناء العشوائية وحفظ حق المواطن والدولة في مظهر حضاري يليق بالجميع.