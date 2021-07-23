الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد انتهاء إجازة العيد.. محمد هنيدي يستأنف تصوير «الجواهرجي» غدا

فيلم الجواهرجي
فيلم الجواهرجي

يستأنف النجم محمد هنيدي، تصوير أحدث أعماله السينمائية الكوميدية الجديدة فيلم “الجواهرجي” غدا بعد فترة توقف بسبب حصول طاقم عمل الفيلم على إجازة بمناسبة عيد الأضحى. 

ويحيط هنيدي الفيلم بسياج من السرية التامة دون الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل الذي يجمعه بالنجمة منى زكي بعد فترة طويلة من توقف التعاون بينهم، وانتهى هنيدي حتى الآن من أسبوعين ونصف تصوير. 

ويحاول طاقم العمل قدر الإمكان عدم الإفصاح عن العمل الجديد وتفاصيله، حيث أنه من المقرر أن يكون به مفاجآت على سبيل الأدوار والشخصيات والديكورات والأزياء. 

أبطال فيلم الجواهرجي

ويقدم محمد هنيدي فيلم "الجواهرجي" بمشاركة كلا من منى زكي وأحمد السعدني وتارا عماد وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول، وإنتاج وليد صبري، وتأليف عمر طاهر، وإخراج اسلام خيري. 

وعلى صعيد آخر قرر المنتج هشام عبد الخالق منتج فيلم “النمس والإنس”، الذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي، طرحه في دور العرض 4 أغسطس، بعد التأجيل أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن رفع نسبة الإشغال في دور العرض السينمائي إلى 70% بعد قرار رئيس الوزراء، وتحقيق الأفلام للإيرادات مرتفعة  دفع صناع العمل إلى اتخاذ قرار بطرحه خلال موسم الصيف .

شخصية محمد هنيدي في فيلم النمس والإنس

ويظهر الفنان محمد هنيدي من خلال العمل بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل، واختار قصة جديدة تناسب جميع الفئات العمرية سواء الأطفال أو الكبار، خاصة وأنه يحرص دائمًا على أن تكون أعماله الفنية مناسبة للأسر المصرية وجميع الدول العربية.

والفيلم الجديد يشارك في بطولته كلا من محمد هنيدي ومنة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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