لأول مرة.. جنديات سعوديات يشاركن فى التأمين خلال موسم الحج (صور)

لأول مرة، شاركت عدد من المجندات السعوديات في تأمين الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد أن أصبحت عشرات المجندات منذ أبريل الماضي جزءًا من الأجهزة الأمنية التي تشارك فى تأمين الحجاج والمعتمرين.

وحققت المشاركات النسائية حضورًا مميزًا من خلال إسهاماتها في الأعمال الأمنية بموسم الحج لهذا العام، وجاءت مشاركة المرأة امتدادًا لأعمالها منذ القدم، التي تقدمها خدمة للمجتمع في شتى المجالات.

مجندة سعودية

وتقوم الجنديات بالعديد من المهام الأمنية في المسجد الحرام، منها التنظيم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة الأمنية لكل ما يخص الجانب النسائي في الحرم، وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وكان من ضمن الجنديات المنضمات كانت المجندة منى التي استكملت مسيرة أبيها، وقررت الانضمام لقوى الأمن في بلادها، وتقضي منى نوبة عملها متجولة في المسجد الحرام بمكة وهي ترتدي زيا باللون الكاكي يتألف من سترة طويلة وسروال فضفاض وبيريه أسود اللون تضعه فوق حجاب يغطي شعرها.

مجندة سعودية

وقالت منى "التحقت بالسلك العسكري، وأكملت مسيرة والدي رحمة الله عليه في أطهر بقعة في بيت الله الحرام لخدمة ضيوفه، وهي خدمة سامية للغاية"، رافضة ذكر اسم عائلتها.

فيما قالت سمر، وهي جندية أخرى تراقب الحجاج بالقرب من الكعبة، إنها تلقت دعمًا من عائلتها للانضمام إلى الجيش، بعد دراسات نفسية، مضيفة: "هذا إنجاز كبير لنا وأكبر فخر أن نكون في خدمة الدين والوطن وضيوف الله الرحمن الرحيم".

مجندة سعودية

يذكر أن المملكة العربية السعودية قصرت الحج على مواطنيها والمقيمين للعام الثاني على التوالى، مما منع ملايين الحجاج الآخرين من الخارج، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لرؤية 2030، رفع ولي العهد السعودى حظرًا كان مفروضا على قيادة النساء للسيارات، كما سمح للنساء البالغات بالسفر دون إذن من ولي الأمر ومنحهن مزيدًا من السيطرة على المسائل العائلية.