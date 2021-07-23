الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسني لبعثة مصر الأوليمبية: واثق فيكم يا أبطال مصر وهتشرفونا

تامر حسني
تامر حسني

ساند الفنان تامر حسني بعثة مصر الأوليمبية المشاركة في “أوليمبياد طوكيو 2020" المؤجلة من العام الماضي والمقامة حاليا باليابان والتي بدأت مراسم افتتاحها في تمام الواحدة ظهرا وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تامر حسني يدعم أبطال مصر

ونشر تامر منشورا مرفقا بمجموعة من صور البعثة التي ارتدت أزياء من خط الأزياء الإيطالي الخاص به وعلق عليه بـ"واثق فيكم يا أبطال مصر هتشرفونا بإذن الله وكل الشرف والفخر وأنتم أول من يرتدي أول خط أزياء إيطالي لي في حياتي birocci وحظ موفق ليكم  يا أمل مصر".

 

وكان الفنان تامر حسني شارك جمهوره فيديو من كواليس مؤتمر اللجنة الأولمبية، أثناء إطلاقه أول خط أزياء إيطالي له والذي أقيم قبل سفر البعثة مباشرة، معربًا عن سعادته لاختياره الراعي الرئيسي للزي الرسمي للمنتخب المصري بالبعثة الاولمبيه المصرية بطوكيو 2021.

جاء ذلك بعد أن وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الدعوة للفنان تامر حسني لحضور المؤتمر الصحفي المقرر للإعلان عن تفاصيل بعثة مصر المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وعرض ما تم إنجازه من خطة التأهيل لكل الاتحادات الرياضية التي وضعت منذ عام 2016 حتى الأن، وشهد المؤتمر، كلمة من الفنان تامر حسني وغناء أحد الأغاني الوطنية مع التقاط صور تذاكرية مع أفراد البعثة المصرية قبل السفر إلى طوكيو بحضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونوكي ماساكي سفير اليابان بمصر وحضور مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

يذكر أن تامر حسني يعرض له حاليا فيلم مش أنا الذي حقق به نجاحا كبيا خلال الفترة الماضية وفاقت إيراداته 31 مليون جنيها حتى الآن.

تامر حسني الفنان تامر حسني بعثة مصر الأوليمبية أوليمبياد طوكيو أوليمبياد طوكيو 2020 فيس بوك

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يوليو ويونيو

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