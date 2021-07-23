عرض فيلم «الجريمة» لـ أحمد عز سبتمبر المقبل

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “الجريمة” للنجم أحمد عز عرض الفيلم في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن أوشك المخرج شريف عرفة على الانتهاء من مونتاجه.

وكان المخرج شريف عرفة قد بدأ مونتاج الفيلم السينمائي الجديد “الجريمة”، وذلك بعد أن رفع صناع الفيلم شعار فركش لتسليم النسخ الماستر للشركة المنتجة للفيلم استعدادًا لعرض الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وانتهى النجم أحمد عز من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الجريمة" قبل شهر، والذي كان قد بدأ تصويره منذ فترة قصيرة تزامنا مع مسلسله الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحمل اسم "هجمة مرتدة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وأقام صناع فيلم "الجريمة" منذ شهر حفلة عقب انتهاء التصوير، إضافة إلى تقطيع التورتة والتقاط الصور التذكارية مع كل الفنانين، حيث يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين والفنانات، فيما حملت كلمة فركش شعارًا للمشاهد الأخيرة من تصوير الفيلم.

ويعرض لأحمد عز حاليًا فيلمه السينمائي "العارف عودة يونس" مع الفنان أحمد فهمي.

أحداث فيلم الجريمة

وخلال أحداث الفيلم يعاني أحمد عز من "الهلوسة"، ولذلك يدخل أحد المستشفيات ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

أبطال فيلم الجريمة

وفيلم "الجريمة" من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني، وعدد كبير من الفنانين، فيما تدور أحداثه في السبعينيات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

وكان قد شارك الفنان أحمد عز في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث شارك في بطولته كل من هند صبري وهشام سليم ونضال الشافعي وندى موسى وعدد كبير من نجوم الفن وإخراج أحمد علاء الديب.