الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسير 92 رحلة لنقل 8 آلاف راكب غدا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران غدا السبت ٩٢ رحلة جوية وسط تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بمعدل ٥٩ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك،باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، ميلانو،البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، كازبلانكا، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، و٢٩ رحلة داخلية إلى أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب ومرسى علم ، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميعهذه الرحلات ٨٢٨٨ راكبا.

تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعدأقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

 

مصر للطيران تسير غدا رحلة جوية لعدة عواصم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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