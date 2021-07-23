«النقل»: انتهاء أعمال المرحلة الأولى من الطريق الصحراوي الغربي

شاركت وزارة النقل المواطنين صور انتهاء أعمال أحد شرايين التنمية في صعيد مصر، وهو طريق الصعيد الصحراوي الغربى، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، لافتة إلى أنه يتم متابعة الطريق بشكل كامل لعدوم وجود أي مشاكل به خاصة بعد انتهاء أعماله.

وأوضحت وزارة النقل، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي شمل فى المرحلةالأولى تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات فياتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلةالقادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

وكانت شددت وزراة النقل على تعليمات المرور من مزلقانات السكة الحديد وذلك بخطوط الوجهين البحري والقبلي.

وأكدت الوزارة فى منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة الانتظار على مزلقانات السكك الحديدية حتي فتح المزلقان بعد عبور القطارات وعدم اقتحام المزلقانات أثناء غلقها لأن ذلك قد يعرض حياه المواطنين للخطر وكذلك المركبات والأوتوبيسات.

وأشارت إلى أن الالتزام بقوانين السكك الحديدية والحفاظ على العبور من المعابر المخصصة للعبور يساهم فى تقليل الحوادثاليومية الناتجة عن أخطاء المواطنين.

ويتابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على مدار الساعة، مع رؤساء الهيئات والجهات التابعة، انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات، وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للركاب.

واطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولي الهيئة بالمحطات المختلفة وعلى استمرار كافة أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات للوقاية من فيروس «كورنا».



كما تابع وزير النقل حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث أكد على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولي المرفق بخطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات بالاضافة إلى متابعة اعمال التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس «كورونا».

