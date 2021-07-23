الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على تشديد قيود كورونا

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على خطوة الحكومة لتشديد قيود فيروس كورونا.



ووافق النواب في قراءة أولى لمشروع قانون في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، على مشروع القانون لتمديد الالتزام بإثبات وجود نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا أو التطعيم ضد كوفيد- 19 أو الشفاء منه.



كما وافق النواب على التطعيم الإجباري للعاملين بمجال الصحة.

والآن يجب أن يوافق مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان، على اللوائح الجديدة بحيث تكون هناك حاجة لهذا الإثبات لدى ركوب قطارات المسافات الطويلة ودخول الحانات والمطاعم ومراكز التسوق اعتبارا من أغسطس.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا، في ضوء تفشي فيروس كورونا في فرنسا، تشديد اللوائح النظافة الحالية في البلاد.

ومنذ يوم الأربعاء القادم، على سبيل المثال، يجب تقديم فحص سلبي لكورونا أو إثبات الحصول على التطعيم أو الشفاء من كوفيد- 19 عند دخول دور السينما والمتاحف.



وفي الآونة الأخيرة، تم تسجيل حوالي 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص في البلاد خلال أسبوع واحد. وتمثل سلالة دلتا أغلبية واضحة للحالات.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.