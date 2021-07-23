بينها «الأناناس».. أفضل تسريحات الشعر الكيرلي بخطوات بسيطة

أصبح للشعر الكيرلي سحره الخاص، وبدلًا من حالات التنمر التي كانت تحيط به، بات هناك مناخ عام منتشر بين الفتيات المعجبات بهذا الاستايل الخلاب، متجاهلين تمامًا رأي المجتمع ونظراته، حتى أن أصحاب الشعر "الليس"، منهم من يحاول الحصول على لوك كيرلي، نظرًا لإطلالته المميزة.

في التقرير التالي، نعرض عدد من تسريحات الشعر المناسبة لأصحاب الشعر الكيرلي بمختلف طوله، وألوانه:

تسريحة الأناناس:

تسريحة الكعكة المرفوعة غير المهندمة، وهي تناسب على وجه التحديد أصحاب الشعر الطويل الكيرلي، وعن طريقها يمكن تركيز جمع الشعر في أعلى نقطة من الرأس، من ثم ربطه ربطة غير مشدودة، وقبل إخراج الشعر من لفات الربطة يُترك نصف الشعر ملفوفاً داخل الربطة، كما يمكن تزين الكعكة بأحد لفافات الشعر المناسبة.

كما يمكن تطبيق هذه التسريحة، والتخلي عن توك الشعر الملفوفة، وتزين الشعر عن طريق المشابك الطويلة المزينة بألوان من الورود أو غيرها من الأشكال الناعمة التي تناسب إطلالات الصباح.

تسريحة ذيل الحصان:

تسريحة ذيل الحصان

وهذه التسريحة تناسب أكثر أصحاب الشعر الويفي أو النصف كيرلي، والطويل في نفس الوقت، ويمكن تطبيق هذه الطريقة عن طريق فصل أحد خصلات الشعر عن باقي الشعر، ولفه حوله، وإحكام هذه الربطة عن طريق بنسة صغيرة سوداء أو على حسب لون الشعر، نضعها أسفل اللفة.

تسريحة الشعر الكيرلي النصف مرفوعة:

تعبر هذه التسريحة العملية جداً والأنيقة، مناسبة لجميع الأيام وجميع الأوقات، فيمكن أن يتم تطبيقها أثناء النهار على الملابس الكاجول ويمكن تطبيقها في الليل، خاصة وأنها لا تستغرق الكثير من الوقت، لأنها في الواقع لا تتطلب سوى دقائق قليلة.

ويمكن تنفيذ هذه التسريحة بسهولة عن طريق جمع كامل الغرة الأمامية ورفع الشعر أعلى الرأس واجعليها على شكل ذيل الحصان العالي، واتركي الشعر من الوراء منسدلاً على الظهر، واحرصي على استخدام توكة الشعر لتعزيز مظهر شعرك وتثبيت القصة في مكانها.