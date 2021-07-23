الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 4 فيتامينات ومكملات غذائية لمكافحة التوتر والإجهاد

فيتامينات
فيتامينات

يعاني كل شخص من ضغوط حياتية محددة رغم اختلاف المُسببات، ولكن مع الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة يعاني الجسم من الإجهاد، ما يجعل الشعور بالتوتر حالة مزمنة، ينتج عنها العديد من المشاكل الصحية كالشعور بالتعب والإجهاد، والصداع واضطراب المعدة.

وتعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الكافي، والتغذية الجيدة من أفضل الطرق لتجهيز جسمك بشكل أفضل لمكافحة التوتر الناتج عن ضغوطات الحياة، ولكن العديد من الفيتامينات والمكملات الغذائية يمكن أن تساعد أيضاً، ولهذا إليك أفضل 4 فيتامينات ومكملات غذائية لمساعدتك على مقاومة التوتر، بحسب "Health line".

- الميلاتونين

الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد مهم لتخفيف التوتر، وهذا لأن الإجهاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرق، إذ يعد الأخير عبارة عن اضطراب في النوم يتميز بصعوبة النوم أو البقاء نائماً لوقت طويل، أو كليهما، والميلاتونين هو هرمون طبيعي ينظم إيقاع الجسم اليومي أو دورة النوم والاستيقاظ، وتزداد مستويات الهرمون في المساء عندما يحل الظلام لتعزيز النوم وتنخفض في الصباح عندما يحين الضوء لتعزيز اليقظة.

- الجليكاين أو الجلايسين

الجلايسين هو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج البروتينات، وتشير الدراسات إلى أن الجلايسين قد يزيد من مقاومة جسمك للإجهاد من خلال تشجيعه على الحصول على قسط من الراحة أثناء الليل من خلال تأثيره المهدئ على الدماغ والقدرة على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية.

- الثيانين:

الثيانين هو حمض أميني يوجد بشكل شائع في أوراق الشاي، وأثبت قدرته على تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر، فقد وجدت مراجعة لـ21 دراسة شملت ما يقرب من 68 ألف شخص، أن شرب الشاي الأخضر كان مرتبطاً بتقليل القلق وتحسين الذاكرة والانتباه.

- فيتامينات ب المعقدة

تحتوي فيتامينات ب المعقدة عادة على جميع فيتامينات ب الثمانية، وتلعب هذه الفيتامينات دوراً مهماً في عملية التمثيل الغذائي من خلال تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى أن فيتامينات ب ضرورية أيضاً لصحة القلب والدماغ.

الاسترخاء وتخفيف التوتر الموجات الحارة ارتفاع درجات الحرار في فصل الصيف ضغوطات الحياة

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وائل لطفي

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