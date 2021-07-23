دماء في العيد.. ذبح أم وقتل أب ووفاة عشيقين أثناء علاقة محرمة

شهدت أيام عيد الأضحى عددا من الجرائم البشعة والمؤسفة، أثارت حزن المواطنين ، والتي كان من أبرزها قتل شابة لزوجها بمدينة طوخ عقب ساعات من تعبيره عن حبه لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "|فيسبوك"، وايضا واقعة العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بجراج بالهرم عقب وفاتهما أثناء ممارسة علاقة محرمة.

- جثتا عشيقي الهرم



صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثتي شاب وفتاة عقب تشريحهما وصدور تقرير الصفة التشريحية الخاصة بهما.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، لغز العثور على جثة سائق وفتاة داخل سيارته في جراج بمنطقة الهرم، وتبين أن الشاب والفتاة مبلغ بتغيبهما منذ قرابة 3 أيام، وعثر على جثتيهما في حالة تعفن داخل السيارة.



وأفادت التحريات والتحقيقات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث بأن الشاب تربطه علاقة بالفتاة، وكان تقدم لخطبتها ورفضته أسرتها، وأنها كانت بصحبته وفي أثناء العلاقة داخل السيارة لفظا أنفاسهما الأخيرة، نتيجة تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى تناولهما جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وأن الجثتين عُثر عليهما داخل السيارة، وبجوارهما متعلقاتهما الشخصية، ومصابتين بحالة تعفن، لمرور أكثر من 48 ساعة على الوفاة ونظرًا لإغلاق منافذ التهوية بالسيارة، ما تسبب في مصرعهما بعد تشبع الرئتين بثاني أكسيد الكربون.

وانتقلت قوة من المباحث وتحفظت على السيارة، وحرزت الكاميرات التي أظهرت أن السيارة توقفت فى محل تحت الإنشاء واستمرت قرابة يومين، حتى عثرت القوات عليهما، وحضرت النيابة العامة، وناظرت الجثتين وقررت عرضهما على الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

- بسبب مصروفات المنزل.. زوجة تقتل زوجها في القليوبية

حالة من الحزن الشديد أصابت عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عامة وأهالي مدينة طوخ خاصة، عقب مقتل (م. أ)، 28 سنة، محاسب، على يد زوجته (ر. س)، وانتشار آخر ما نشره المجني عليه عن زوجته من "بوست رومانسي" ذكر فيه الزوج القتيل عن زوجته قائلا: "وتبقى هى أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي".

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما، وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين "ر. س" 25 سنة ربة منزل وزوجها "م أ. ع" 28 سنة محاسب على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا أثناء وقوفها في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة سكينًا وطعنت الزوج في صدره، ليسقط على الفور جثة هامدة وتم نقل الجثة الى المستشفى وألقى القبض على الزوجة وتحرر محضر بالواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه قتيل طوخ متزوجان منذ قرابة الـ4 سنوات ولديهما طفلين، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.



و أصيبت الزوجة المتهمة بحالة من الانهيار خلال التحقيقات معها، و ظلت تردد:"مكنتش اقصد والله ومكنتش اتخيل انه يموت بالسرعة دي".

وأوضحت المتهمة، أنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع زوجها وطفليها، وطالبته خلالها بمبلغ مالي إضافى لمستلزمات العيد، وأوضحت "رفض ونشبت بيننا مشاجرة، حاول خلالها الاعتداء على، فدافعت عن نفسي بسكين كان في يدي خلال تواجدنا في المطبخ ولم أشعر بنفسي إلا والسكين فى صدره ليسقط على الأرض، ويلقى مصرعه في الحال".

- زوج يقتل زوجته الطبيبة بـ 11 طعنة في الدقهلية



تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، إخطارًا بوصول «ي.ي» التي تبلغ من العمر 26 عامًا، طبيبة أسنان، جثة هامدة نتيجة أصابتها بـ11 طعنة على يد زوجها الذي يعمل أيضًا طبيب أسنان، بسبب خلافات زوجية، وكثفت مباحث المحافظة جهودها لإلقاء القبض على الزوج الهارب، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وصرحت بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

و بعد مرور ساعات من هروب الزوج ومناشدة شقيق المجني عليها للأجهزة الأمنية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالقصاص، نجحت المباحث الجنائية في إلقاء القبض على الزوج المتهم.

- مريض نفسي يذبح والدته في الجيزة

اعترف المتهم بذبح والدته بسكين في الجيزة، أنه قام بذبحها في رقبتها بطعنها بأداة حادة "سكين" موضحا أنه لم يقصد قتلها وكان يريد إصابتها فقط.

وأضاف المتهم قائلا: حاولت إنقاذها بعدما رأيت الدماء تسيل من رقبتها مشيرا بأنه أصابه الذهول والخوف بعدما رأي والدته تنزف وحاول الاستغاثة بالجيران وطلب النجدة في محاولة منه لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة بعد طعنها بطعنة نافذة أدت إلى مصرعها في الحال .

و تبين من التحريات أن المتهم كان في مصحة نفسية بمستشفى العباسية ويتم علاجه ولكن الطبيب المعالج طلب احتكاك المتهم بالأشخاص والتعامل تمهيدا لاستكمال شفائه فخرج من المستشفى من 9 سنوات وكان يتعامل مع الجيران والأقارب، وبدأ يمارس حياته الطبيعية.



وأضافت التحريات أن والدة المتهم كانت تعامله معاملة حسنة، وتحبه وتخشى عليه من الخروج بمفرده حتى لا يصيبه مكروه.

وتبين من التحريات أن يوم الواقعة اختلف مع والدته على المصاريف، وعدم إعطائه مبلغ مالي فاستشاط غيظا ففقد أعصابه واستل سكينا وطعنها طعنتين نافذتين في الرقبة أدت إلى مقتلها في الحال.



- بعد مشادة.. طالب هندسة قتل والده في الإسماعيلية



لقي شخص مصرعه في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، ثان أيام عيد الأضحى المبارك، بطعنة بسلاح أبيض عدة طعنات، على يد نجله أودت بحياته.

و تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد إيهاب مصطفى، مأمور قسم شرطة ثان، يفيد بمصرع شخص بمنطقة الحكر بدائرة القسم على يد نجله، و شكل اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، فريق بحث برئاسة المقدم مروان الطحاوي رئيس وحدة مباحث قسم ثان لفحص الواقعة.



ونجح ضباط البحث الجنائي من ضبط الشاب المتهم بارتكاب الواقعة وضبط "سكين مطبخ"، السلاح المستخدم في الجريمة والتحفظ عليه.



وقالت المصادر الأمنية أن الشاب المتهم بقتل والده في العشرينيات من العمر ويدعى "م.م.س"، طالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة بمحافظة القاهرة، وبحسب جيران المجني عليه، فإن مشادة وقعت بينه وبين نجله تطورت إلى ضرب الأب لنجله، إلا أن الابن استعان بسكين مطبخ وسدد عدة طعنات لوالده تسببت في وفاته.



ونقلت سيارة الإسعاف جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.