الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطنة عمان تعرب عن تعاطفها مع الصين جراء فيضانات مقاطعة خنان

فيضانات مقاطعة خنان
فيضانات مقاطعة خنان

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تعاطف السلطنة مع جمهورية الصين، جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.

وعبرت الخارجية العمانية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الصين الصديق ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن السلطات المحلية الصينية قد أعلنت مصرع 33 شخصا، وفقدان ثمانية آخرين، إثر الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مقاطعة خنان بوسط الصين، وأثرت على حوالي 3 ملايين شخص.
 وكانت رصدت صحيفة الجارديان البريطانية الوضع في الصين، بعدما ارتفع العدد الرسمي للقتلى جراء الفيضانات المُدمرة في وسط الصين إلى 33 شخصا ، فيما بدأ الشعب يطرح تساؤلات حول مدى استعداد السلطات لمواجهة الكارثة.

وقالت الصحيفة -في مقال عبر موقعها الإلكتروني أمس الخميس- أن جهود تنظيف اثار الفيضان كانت جارية في مقاطعة خنان وعاصمتها تشنجتشو اليوم بعد أن غمرت عاصفة ممطرة قياسية شوارع المدينة ومترو الأنفاق وألحقت أضرارا بالسدود والخزانات وانهارت الطرق ،وقطعت الكهرباء عن مستشفى واحد على الأقل.

وقالت السلطات إن 200 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات وتضرر أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع ، مدفوعة جزئيا بإعصار قوي شرق تايوان.

 وفي جوانجدونج بجنوب الصين لقي 13 عامل بناء مصرعهم عندما حوصروا في نفق غمرته المياه. وتم إرسال الآلاف من رجال الإنقاذ للمساعدة في إصلاح الوضع شمال خنان حيث تعرضت عشرات المناطق للفيضانات خلال الليلتين الماضيتين، وسط تقارير ترصد الطرق المغمورة بالمياه وتتحدث عن انجراف السيارات والشاحنات.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارثة خنان دفعت إلى التدقيق العام في مدى جاهزية السلطات ، ولا سيما في ظل التنبؤات الجوية غير الدقيقة على ما يبدو وقرار استمرار عمل مترو الأنفاق طوال فترة الفيضان.

كما وقعت 12 حالة وفاة على الأقل في مترو الأنفاق، حيث ترددت أنباء أن حوالي 1000 شخص حوصروا في المحطات والعربات بعد أن غمرت المياه الأنفاق. وأظهرت لقطات مقلقة أشخاصا يتشبثون بالحواجز حيث مياه تصل إلى مستوى الصدر.

من جانبها أمرت الحكومة الصينية، السلطات المحلية بإجراء تحسينات فورية من أجل التحكم في الفيضانات في المناطق الحضرية والاستجابة للطوارئ بما في ذلك المخاطر على نظام السكك الحديدية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "يجب عليهم اتخاذ إجراءات طارئة مثل تعليق القطارات وإجلاء الركاب وإغلاق المحطات في مواقف غير نمطية مثل العواصف الشديدة للغاية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

«البترول»: رفع سعر البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

تأكيدًا لـ«الدستور».. لجنة التسعير التلقائي تكشف أسباب زيادة أسعار البنزين

حقيقة إعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة بالثانوية العامة على حدة

السيدة انتصار السيسى: ثورة يوليو ستظل محفورة فى وجدان الشعب المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل