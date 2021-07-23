أفغانستان تعلن استعادة السيطرة على منطقة «كاروخ» من قبضة طالبان

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان، اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على منطقة "كاروخ" في ولاية هرات الواقعة بغرب البلاد، بالقرب من الحدود الإيرانية.

وقال أمان ـ اليوم ـ : "حررت قوات الأمن الوطني الأفغانية اليوم، منطقة كاروخ في ولاية هرات من سيطرة حركة طالبان"، مشيرا إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى من مقاتلي حركة طالبان خلال هذه العملية الأمنية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية أن القوات الأمنية ستقوم خلال الايام القليلة القادمة من تحرير باقي المناطق في ولاية هرات بأكملها من قبضة حركة طالبان.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي ذلك أيضا في ظل إعلان حركة "طالبان" السيطرة على عدد من النقاط الأمنية، والاستحواذ على معدات وذخائر للقوات الأمنية، والسيطرة على بعض المناطق في ولايات أفغانية مختلفة.

وتزامن ذلك، مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، اعتبارا من مطلع مايو الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات بعد الانسحاب الأمريكي.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية ميروايس ستانيكزاي عن مقتل 100 شخص في هجوم مسلح على منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الواقعة في جنوب البلاد.

وقال ستانيكزاي اليوم (الجمعة) ـ إن إرهابيين مجهولين شنوا هجوما مسلحا على منازل تابعة للمدنيين في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الجنوبية وقاموا بنهب المنازل وقتلوا 100 شخص، متهما في الوقت نفسه حركة طالبان بالمسئولية عن هذا العمل الإرهابي.

وفي المقابل، نفت حركة طالبان تورطها في قتل السكان المدنيين في ولاية قندهار الأفغانية.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على منطقة سبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان، ثم انتقلت من جديدة تحت سيطرة القوات الحكومة الأفغانية، وتعد هذه المنطقة نقطة استراتيجية تجارية هامة.

