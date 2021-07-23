البنتاجون: واشنطن تواصل هجماتها الجوية دعمًا لقوات الأمن الأفغانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي، أن الولايات المتحدة شنت في الأيام الماضية ضربات جوية استهدفت حركة طالبان في دعم لقوات الأمن الأفغانية.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، نشره البنتاجون عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة "تعمل من خلال الضربات الجوية لدعم قوات الدفاع الوطني الأفغانية".

وامتنع كيربي عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل التكتيكية لهذه الضربات الجوية.

وتابع قائلا :" ما زلنا قادرين على شن غارات جوية دعما لقوات الأمن الأفغانية، موضحًا أن الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية لا يزال مخولا لإصدار مثل هذه الأوامر".

وبدأت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان في أوائل مايو الماضي، مع انسحاب حوالي 95٪ من القوات الأمريكية إذ أن الموعد النهائي لإتمام الانسحاب هو 31 أغسطس المقبل، مما أثار القلق من أن الغياب سيمنح طالبان الفرصة لتحقيق مكاسب على الأرض.

وفي من السياق، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية ميروايس ستانيكزاي عن مقتل 100 شخص في هجوم مسلح على منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الواقعة في جنوب البلاد.

وقال ستانيكزاي اليوم الجمعة ـ إن إرهابيين مجهولين شنوا هجوما مسلحا على منازل تابعة للمدنيين في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الجنوبية وقاموا بنهب المنازل وقتلوا 100 شخص، متهما في الوقت نفسه حركة طالبان بالمسئولية عن هذا العمل الإرهابي.

وفي المقابل، نفت حركة طالبان تورطها في قتل السكان المدنيين في ولاية قندهار الأفغانية.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على منطقة سبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان، ثم انتقلت من جديدة تحت سيطرة القوات الحكومة الأفغانية، وتعد هذه المنطقة نقطة استراتيجية تجارية مهمة.

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة، وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.