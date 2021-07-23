وصول طائرة مساعدات طبية كويتية إلى تونس

وصلت اليوم إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، طائرة عسكرية كويتية محملة بكميات من الأوكسجين، في إطار الجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن هذه الشحنة من الأكسجين تأتي في إطار الجسر الجوي الذي قررته الكويت لدعم تونس في هذا الظرف الصحي الصعب.

وقد تم تسلم هذه الكمية الجديدة من الأكسجين بحضور الفريق بالبحرية التونسية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وسفير دولة الكويت بتونس علي أحمد الظفيري.

وكان ذكرت وزارة الصحة التونسية ، في بيان أصدرته اليوم ، أنه تم تسجيل 139 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 18 ألفا و52 حالة وفاة.

وأضافت أنه تم أيضا، تسجيل 2309 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 7485 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 453 ألفا و 865 شخصا بعد تعافي 4829 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

