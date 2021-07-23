تامر حسني يلبي طلب ممثل شاب استغاث بالسوشيال ميديا للوصول إليه

لبى الفنان تامر حسني طلب الفنان الشاب كريم الحسيني الذي استغاث برواد مواقع التواصل الاجتماعي لتوصيله بالفنان تامر حسني بعد أن حاول الوصول إليه على مدار الفترة الماضية ولكنه فشل في ذلك، حيث كان يريد أن يقدم له سيناريوهات أعمال جديدة.

كريم الحسيني يطلب الوصول لتامر حسني

وكتب كريم الحسيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتمايع فيس بوك، “ممكن البوست ده يوصل للفنان.. تامرحسني.. يا كل القائمين على الصناعة، من ٢٠١٥ نفسي أوصل للفنان تامر حسني ومش عارف وكل صحابنا المقربين لما بطلب منهم بيقولولي مبررات غير منطقية.. ما علينا ممكن حد يوصلني للفنان تامر حسني عشان عندي أكتر من فكرة مكتوبة له حتى لو كان ماضي ٧ أفلام أنا هاستنى دوري..ممكن ؟؟”.

وبعد الإشارة إلى حسابات تامر حسني في المنشور الذي كتبه تامر حسني فوجئ الجمهور برد تامر بنفسه على طلب كريم الحسيني، وعلق على المنشور حيث كتب، “يا أستاذ كريم والله محدش قالي ولا عرفت انك عايزني غير من البوست دا انا تحت أمرك ويشرفني نقعد واسمع منك ان شاء الله لما ارجع من السفر ويارب كل الخير ليك في حياتك”.

وأشاد متابعو كريم وتامر على الرد الذي قدمه تامر على منشور كريم الحسني عبر الفيس بوك وطالبوا باستمرار التواصل بينهما.

أخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذي يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.