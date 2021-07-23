«التأمينات» تواصل صرف المعاشات حتى نهاية يونيو بالزيادة الجديدة

واصلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الجمعة، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 13% لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، عبر مكاتب الصرف الآلي والبريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي.

تفاصيل زيادة المعاشات

تبدأ زيادة المعاشات من 130 جنيها وحتى 1053 جنيها، ومن يتقاضي 1000 جنيه سيحصل على 1130 جنيها، ومن يتقاضي 2000 جنيه سيحصل على 2260 جنيها، ومن يحصل على 3000 سيتقاضى 3390 جنيها، ومن يتقاضى 4000 جنيه، فان قيمة الزيادة تصل إلى 520 ومن يتقاضى 500 جنيه سيحصل على 650 زيادة، ومن يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على 780 جنيها.

وأعلنت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من المعاشات خلال شهر يوليو الجاري بلغ 10.5 مليون شخص، كما تم تقسيم أصحاب المعاشات إلى شرائح لمن يتقاضون من البريد لمنع التكدس والزحام لمن يريد الصرف من خلال مكاتب البريد، فى حين يحق صرف المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، أيا كان مبلغها من ماكينات الصرف الآلية من اليوم الأول للصرف وحتى نهاية الشهر.

جدير بالذكر، أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اكد أن الدولة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية وغيرها.