«مستثمرو أسيوط» تثمن دور مصر الريادي في المنطقة العريية والإفريقية

أشاد المهندس علي حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بدور مصر الريادي داخل المنطقة العريية والإفريقية، مؤكدًا أن ذلك الدور يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال توطيد العلاقات الخارجية مع الدول وإطلاق الزيارات المتبادلة، والعمل على تعمير عدة دول بمشاركة الشركات المصرية.

وأضاف حمزة، في تصريح لـ"الدستور"، أن خريطة الاستثمار والصناعة في مصر تغيرت تمامًا إلى الأفضل، وهذا ظهر وملموس على أرض الواقع، وسيعرف أهميته الأجيال القادمة، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من المشروعات القومية والمدن الجديدة ساهمت في دخول شركات جديدة في السوق المصري، ما أدى إلى رفع نسبة التشغيل والعمل.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إلى أن هناك ركود حدث في جميع اقتصاديات العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر لم تتأثر بتلك التداعيات بسبب وعي القيادة السياسية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع الاخذ في تطبيق عدة مبادرات ساعدت علي تنشيط كافة القطاعات خلال الجائحة.

وفي سياق منفصل، قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة واستحداث أساليب جديدة لتحسين جودة المنتج المحلي، من خلال العمل على تطوير المناهج الفنية الخاصة بالطلاب في المدارس عن طريق تدريب الطلبة في مصانع الاتحاد على استخدام أساليب جديدة للتصنيع.

وتابع، أن اتحاد المستثمرين بأعضاءه يعملون على إنشاء منصات إلكترونية لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية للمنتجات المصرية، كما يعمل الاتحاد على توطيد العلاقات بين مصر والبلدان المجاورة مثل ليبيا، للعمل على زيادة حجم استثمارات وصادرات مصر للخارج.

