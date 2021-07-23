مصرع وإصابة 10 أشخاص بانهيار مبنى سكني في مومباي الهندية نتيجة هطول الأمطار

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الليلة الماضية، جراء انهيار مبنى سكني بسبب هطول أمطار غزيرة في مدينة مومباي الهندية، حسبما أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية"، اليوم الجمعة.

وقبل ذلك تسبب انهيار التربة نتيجة هطول الأمطار الموسمية في مومباي بغرب البلاد، نهاية الأسبوع الماضي، في مقتل العشرات.

وتشهد الهند في الأيام الأخيرة هطول أمطار موسمية غزيرة.

كذلك سجلت عدة دول أخرى خلال الفترة الأخيرة نزول كميات كبيرة من الأمطار، ما تسبب في فيضانات أودت بأرواح عشرات الأشخاص وألحقت أضرارا مادية بالبنى التحتية.

والإثنين الماضي، نقلت صحيفة "تايم أوف أنديا" بأن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة مومباي الهندية ارتفعت إلى 33 قتيلا.

ونقلت الصحيفة عن السلطات المحلية أن مقتل هؤلاء نتج عن وقوع انهيارين أرضين وانهيار مبنى، كما وقعت 3 حالات وفاة نتيجة صعق كهربائي.

وأضافت أن مكتب الأرصاد الجوية الهندي أعلن مستوى الإنذار الأحمر بسبب الأمطار الغزيرة في مومباي. وكتبت أيضا أن العواصف تسببت في تعرض سكان المدينة لانقطاع التيار الكهربائي والمياه.

وقبل ذلك وتحديدا يوم الأحد قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم في ثلاث ضواحي في مومباي بالهند عندما انهارت عدة منازل بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وعرض التلفزيون المحلي لقطات لرجال إنقاذ يستخدمون أياديهم في الحفر لانتشال الجثث وقالت السلطات إنه من المعتقد وجود المزيد من القتلى تحت الأنقاض كما ظهر رجال الإنقاذ وهم يحملون المصابين عبر ممرات ضيقة.

وقال المسؤولون حينها، إن السلطات سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحتى الآن 11 واقعة لانهيار منازل أو جدران في منطقة مومباي.

وأضاف المسؤولون أنه في أحد الأحياء انهارت حوالي ستة أكواخ تقع عند قاعدة تل فوق بعضها.

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي التعازي في تغريدة على "تويتر" وأعلن عن تقديم مساعدات للضحايا.

وغالبا ما تؤدي الأمطار الغزيرة خاصة خلال الرياح الموسمية في الهند من يوليو إلى سبتمبر، إلى انهيار المباني خاصة القديمة أو التي شيدت بشكل غير قانوني.