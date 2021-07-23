الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرة مصرية أثناء إحدى جولاته في مدينة العلمين الجديدة.
وسأل الرئيس السيسي أطفال الأسرة عن أسمائهم فردوا: «جنات، رحمة، آدم».
وقال رب الأسرة إنه من محافظة القليوبية ويعمل في مدينة العلمين الجديدة منذ عامين.
وسأل الرئيس السيسي، رب الأسرة عن راتبه: «بتقبض كويس؟»، فرد: «في نعمة والحمد لله».
وأضاف: «مصر إن شاء الله دايمًا بخير في وجودك، وربنا يديك عمر على عمرك».
وداعب الرئيس السيسي الأطفال وسألهم عن تحصيلهم الدراسي، ثم وجه كلمة لرب الأسرة قائلاً: «الإيدين الشقيانة دي إيدين فيها البركة».