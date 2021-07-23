الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

السيسي
السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرة مصرية أثناء إحدى جولاته في مدينة العلمين الجديدة.

وسأل الرئيس السيسي أطفال الأسرة عن أسمائهم فردوا: «جنات، رحمة، آدم». 

وقال رب الأسرة إنه من محافظة القليوبية ويعمل في مدينة العلمين الجديدة منذ عامين.

وسأل الرئيس السيسي، رب الأسرة عن راتبه: «بتقبض كويس؟»، فرد: «في نعمة والحمد لله». 

وأضاف: «مصر إن شاء الله دايمًا بخير في وجودك، وربنا يديك عمر على عمرك». 

وداعب الرئيس السيسي الأطفال وسألهم عن تحصيلهم الدراسي، ثم وجه كلمة لرب الأسرة قائلاً: «الإيدين الشقيانة دي إيدين فيها البركة». 

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يوليو ويونيو

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