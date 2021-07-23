الرئيس السيسى: ثورة «23 يوليو» دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة فى تاريخ النضال المصرى

أحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، الذكرى الـ69 لثورة يوليو المجيدة التي قادها الضباط الأحرار في عام 1952.

‎وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «تمر اليوم الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري، وأكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب.. وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة لتحقيق الاستقلال في أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة».

وأضاف: «‎تحيا مصر، حرة، أبية، واحة للخير والنماء والسلام، دائمًا وأبدًا».

