خبير فرنسي: العودة للحياة الطبيعية بعد كورونا قد تكون في 2023

قال رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس كورونا قد لا تحدث حتى عام 2022 أو ربما حتى 2023.

وقال ديلفريسي، وهو مستشار للحكومة، لتلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الجمعة إن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية أغسطس.

وكان ديلفريسي قال أمس الخميس إن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس.

سجلت فرنسا 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية، الخميس، أن أعداد الإصابات اليومية المذكورة هي الأعلى منذ بداية شهر مايو الماضي.

يذكر أن السلطات الفرنسية بدأت تفعيل العمل بنظام "الشهادة الصحية"، الأربعاء، وسمحت للزائرين بدخول بعض الأماكن العامة المُغلقة مثل دور السينما والمتاحف والمنشآت الرياضية بشرط إبراز شهادة صحية تفيد بتلقي الأشخاص للقاح ضد فيروس كورونا أو تقديم فحص طبي سلبي.

وتم تفعيل القرار تزامنًا مع قرار آخر أعلنه وزير الصحة بإلغاء إلزامية وضع الكمامات داخل هذه الأماكن، لكن ارتفاع أرقام الإصابات بشكل غير المسبوق بسبب سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا يقلق العلماء من هذه الخطوات.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.