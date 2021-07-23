أفغانستان تعلن مقتل 100 مدني في هجوم مسلح بقندهار وتتهم طالبان بالمسؤولية

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية ميروايس ستانيكزاي عن مقتل 100 شخص في هجوم مسلح على منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الواقعة في جنوب البلاد.

وقال ستانيكزاي اليوم (الجمعة) ـ إن إرهابيين مجهولين شنوا هجوما مسلحا على منازل تابعة للمدنيين في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الجنوبية وقاموا بنهب المنازل وقتلوا 100 شخص، متهما في الوقت نفسه حركة طالبان بالمسئولية عن هذا العمل الإرهابي.

وفي المقابل، نفت حركة طالبان تورطها في قتل السكان المدنيين في ولاية قندهار الأفغانية.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على منطقة سبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان، ثم انتقلت من جديدة تحت سيطرة القوات الحكومة الأفغانية، وتعد هذه المنطقة نقطة استراتيجية تجارية هامة.

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة، وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة شئون اللاجئين فى أفغانستان، اليوم، أن تزايد أعمال العنف وهجمات حركة (طالبان) تسبب في تشريد أكثر من 36 ألف عائلة أفغانية داخل أفغانستان خلال الشهور الأربعة الماضية.

وأعربت وزارة شؤون اللاجئين الأفغانية عن قلقها من إحتمال تزايد عدد المشردين إذا استمرت ألحرب فى أفغانستان.

وقال مستشار الوزارة سيد عبد الباسط الأنصارى، إنه منذ شهر مارس الماضى تعرضت حوالى 36500 عائلة للتشرد من ديارها بسبب الحرب وإنعدام الأمن فى العديد من الأقاليم الأفغانية.

وشهدت أفغانستان زيادة في أعمال العنف منذ إعلان الولايات المتحدة - خلال مايو الماضي - عن اعتزامها الانسحاب من أفغانستان، ومن المقرر أن يتم استكمال هذا الانسحاب بحلول أغسطس القادم.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت عن تقديم العلاج لأكثر من 49 ألفا و500 مصاب كانوا قد أصيبوا بجراح من جراء تعرضهم لطلقات أسلحة فى أحداث العنف المتزايدة، وأنه يتم تقديم الرعاية لنحو 416 شخصا في منشآت صحية تدعمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر أنحاء أفغانستان.