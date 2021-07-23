الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: خلو موسم الحج من كورونا يثبت إمكانيات المملكة

موسم الحج
موسم الحج

 أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن خلو موسم الحج الحالي من تفشيات كورونا وغيره من الأمراض الوبائية، يثبت إمكانات المملكة الفائقة في مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي واكبت الجائحة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "رعاية وحماية": "حققت خطة الحج الصحية لهذا العام نجاحًا فائقًا، بخلو الموسم الحالي من تفشيات كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، وهو نجاح خليق بالإشادة، فالمهمة لم تكن سهلة أبداً، ومن يراقب حالة انتشار الإصابات في العالم، يدرك حجم الجهد المبذول، في توفير أعلى معايير الاحتراز والإجراءات الوقائية في موسم الحج عبر منظومة متكاملة من التدابير والأنظمة".


وأضافت: "لإدراك معاني هذا النجاح وأبعاده، لا بأس من تأمل الوضع الصحي في دول شهدت تنظيم فعاليات رياضية وخلافها، حيث واجهت إشكالات مع تفشي حالات الإصابة بكورونا، الأمر الذي أربك المنظومة الصحية في هذه الدول، على خلاف المملكة التي حققت نجاعة مذهلة بإدارة عشرات آلاف الحجاج في حيز جغرافي وزمني محدود، وتمكنت من الخروج بالركن الخامس دون تسجيل أي إصابة بين الحجاج".

واختتمت الصحيفة بالقول "إن قرار المملكة اقتصار اداء الحج على ستين ألف حاج من مستكملي اللقاح، فضلاً عن التخطيط الباكر والإجراءات الاحترازية للتعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام، أسفرا عن تحقيق (صفر إصابات)، وهو ما يقدم صورة واضحة عن إمكانات هذا البلد، وقدراته المتنامية، خاصة فيما يتعلق بواجبه المقدس الذي توليه القيادة اهتمامًا استثنائيًا، وتضعه في مقدمة مسئولياتها، تشرفاً بخدمة الحرمين الشريفين، وواجب رعاية ضيوف الرحمن".

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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