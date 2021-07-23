الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مع الموجه الحارة.. 4 طرق للمحافظة على شعرك من الجفاف والتقصف

حمايه الشعر من التقصف
حمايه الشعر من التقصف

تتعرض البشرة في فصل الصيف لأشعة الشمس بصورة مباشرة، خاصة مع الطقس الحار الذي يسود البلاد هذه الفترة، وبالتزامن مع تعرضنا للشمس خاصة خلال الذهاب للشواطىء، مما يؤثر على الشعر ويجعله هش ومقصف بصورة أكبر، لذلك يجب القيام ببعض الخطوات بعد العودة من المصيف للمحافظة على جمال شعرك، ونرصد في السطور التالية أبرز الطرق لتعتني بشعرك بعد العودة من المصيف بحسب موقع "everydayhealth".

 

1- استخدمي شامبو مرطب ومطهّر بعد البحر

جفاف الخصلات هو واحد من أكثر المشاكل التي تنتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، إلى جانب قضاء يوم كامل على البحر لذلك، أنت بحاجة إلى شامبو مرطب لغسل شعرك به، و يحتوي هذا المستحضر على زيوت ومستخلصات زبدة بعض الأعشاب والحبوب مثل الشيا أو اللوز، مما يساعد في إنتاج الزيوت في فروة الرأس وحمايتها من الجفاف.

2- تنظيف الشعر من العمق

أنت بحاجة إلى عناصر تنظف الشعر من العمق مثل البيبتيدات، ومستخلص الطين، وتساعد في التخلّص من التراكمات الناتجة عن الكلور وغيرها.

3- استخدام بلسم شعر لترطيب الخصلات بعد البحر

من أكثر المشاكل الجمالية الشائعة في فصل الصيف، هو المعاناة من شعر جاف جراء أشعة الشمس والكلور، و لمعالجة هذه الأخيرة، عليكِ ألّا تتجاهلي استخدام بلسم شعر كذلك، منتجات بلسم ليف ان مناسبة أيضاً لترطيب الخصلات في الصيف.

4- اللجوء  إلى "ماسك" للشعر يحتوي على زيوت متنوعة 

 البشرة  تكون بحاجة إلى قناع معالج بعد التعرض للشمس، الكلور وغيرها من عوامل التلف على البحرـ ويمكنك  اللجوء إلى ماسكات  تحتوي عادة على الزيوت، مضادات الأكسدة، مستخلص الزبدة والعديد من الأحماض الأمينية، ويمكنك استعمال هذه الأقنعة على الشعر مباشرة من بعد البحر أي بعد غسل الخصلات بالشامبو، وتركه لمدة دقيقتين أو أكثر، للحصول على نتيجة فعالة أكثر، طبقي الماسك مرتين في الإسبوع.

إجازة الصيف الطقس الحار اثار الطقس الحار على الشعر التعرض لأشعة الشمس الشاطئ

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يوليو ويونيو

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