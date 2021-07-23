الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد وفاة 33 شخصا.. الأمطار والفيضانات تشرد سكان مدينة صينية

الفيضانات
الفيضانات

تم إجلاء سكان مدينة صينية، اليوم الجمعة، عبر جسور عائمة وعلى متن جرافات، في وقت لا تزال مدن كثيرة في وسط البلاد غارقةً بمياه الفيضانات، بعد أمطار غزيرة أودت بحياة 33 شخصاً.


وشهدت خنان، ثالث مقاطعة في الصين من حيث عدد السكان مع قرابة 100 مليون نسمة، متساقطات قياسية في الأيام الأخيرة حوّلت الشوارع إلى سيول وحلية.


وتضررت عاصمتها تشنغتشو بشكل خاص، إلى درجة أن السيول اجتاحت مترو أنفاق، الثلاثاء الماضي، ما أودى بحياة 12 شخصاً في المدينة التي يصل تعدادها لـ 10 ملايين نسمة، و يستخدم رجال إطفاء وإنقاذ الجمعة مضخات ضخمة لسحب كميات المياه الهائلة المتراكمة في الشوارع.


وتمركز شرطيون عند مداخل نفق حيث علقت سيارات الثلاثاء بسبب ارتفاع مستوى المياه، ومن المرجح العثور على جثث داخل مركبات غرقت في المياه، وتسببت الأمطار الغزيرة التي انهمرت أثناء الليل في فيضانات في شمال المقاطعة، و على بعد 90 كلم من تشنغتشو، باتت مدينة شينشيانغ والمناطق المحيطة بها مقطوعة عن العالم. 

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي عن فيضان نهر وي.، وتُظهر مشاهد للنهر مسعفين يستخدمون جسوراً عائمة لإجلاء السكان، وغرقت مساحات لا تُحصى من الأراضي الزراعية بالمياه ولم يعد بالإمكان رؤية سوى رؤوس الأشجار.


ويشير كثرٌ إلى التغير المناخي لتفسير أسوأ أمطار شهدتها المنطقة منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية قبل ستين عاماً.


في سياق متصل، تراقب الصين حالياً بقلق تقدم الإعصار "إن-فا" مع أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى أكثر من 130 كلم في الساعة، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، 
ويفترض أن يلامس الإعصار الأرض اعتباراً من السبت في منطقة شنغهاي التي تعدّ عشرات ملايين السكان.

الفيضانات مدينة صينية الصين بكين الامطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«البترول»: رفع سعر البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

بينهم أسرة كاملة.. غرق 9 أشخاص أمس في الإسكندرية

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

يعانى من مرض نفسى.. حبس المتهم بذبح والدته فى إمبابة

التحقيق فى مصرع وإصابة 11شخصًا فى تصادم سيارتين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل