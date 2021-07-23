الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية العراقى: نتوقع الوصول لاتفاق حول الانسحاب الأمريكى اليوم

وزير الخارجية العراقى
وزير الخارجية العراقى

قال وزير الخارجية العراقي ​فؤاد حسين​، أنه من المتوقع الوصول لاتفاق حول الانسحاب الأمريكي، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن الشق الأمني والعسكري سيكون محور المباحثات مع واشنطن.

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن واشنطن و​بغداد​ حليفتان ضد ​داعش​ وستظلان كذلك، مؤكدا أن الحوار الاستراتيجى سيتمحور حول الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي مشددا على أن الوضع لدى العراق ليس مثل ​أفغانستان​، موضحا أن واشنطن ودول أخرى ستساعد بغداد بمعلومات حول الإرهابيين لاسيما داعش.

- استمرار التعاون الاستخباراتي بعد الانسحاب

وتابع “حسين”، "التعاون الاستخباراتي بين واشنطن وبغداد سيستمر بعد الانسحاب، ونحتاج اتفاقا لتدريب وتسليح قواتنا بعد انسحاب ​أمريكا​".

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات الأمريكية العراقية، اليوم الجمعة، وستتطرق إلى مهمة الجنود الأمريكيين المنتشرين على الأراضي العراقية.

وكانتت مسئولة الشئون الدولية في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مارا كارلين قد استقبلت، أمس الخميس، وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، للبحث في التعاون العسكري على المدى الطويل بين البلدين، بحسب ما قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان.

ولفت المتحدث باسم البنتاجون إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، انضم إلى المحادثات لإعادة تأكيد التزامه مواصلة القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 - كبار المسؤولين العراقيين والأمريكيين يخططون لإصدار بيان يدعو لانسحاب أمريكا من العراق بنهاية العام الحالي

فيما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، بأن كبار المسئولين العراقيين والأمريكيين يخططون لإصدار بيان يدعو لانسحاب القوات الأمريكية من العراق مع نهاية العام الحالي.

وقال مسئولون عراقيون وأمريكيون للصحيفة، إن البيان سينشر بمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لواشنطن يوم الاثنين، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أنه لا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقية، بينهم 2500 أمريكي، لكن إتمام عملية انسحابهم قد يستغرق سنوات.

وكانت جولة الحوار الثالثة اختتمت في أبريل الماضي، ووصفها الجانبان حينها بالناجحة جدا، فيما انطلقت أول جولة للحوار الاستراتيجي في يونيو2020.

فيما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي، استئناف الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع العراق في الـ24 من الشهر الحالي.

وزير الخارجية العراقي الانسحاب الامريكي العراق واشنطن المباحثات

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