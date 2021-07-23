الصين تعتزم إرسال 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا لميانمار

أعلن مسئولون صينيون، أن بلادهم تعتزم إرسال 2 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى ميانمار المجاورة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة إلى حد امتدادها داخل مناطق بجنوب الصين.



وقال السفير الصيني لدى ميانمار تشن هاي، في بيان على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الجمعة، "إن الحدود بين الصين وميانمار تشهد ارتفاعا في الإصابات الجديدة بالفيروس"، مضيفا أن ذلك يمثل ضغوطا على السلطات الصينية لاحتواء انتشار الإصابات في محافظة "يونان" الحدودية جنوبي الصين.

وأشار الراديو إلى أن ميانمار شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مدار شهر يونيو ويوليو الجاري، حيث أعلنت، أمس الخميس، تسجيل 6 آلاف و701 حالة إصابة و319 حالة وفاة خلال 24 ساعة، كما أفاد العاملون بالمجال الصحي بأن أعداد الإصابات الحقيقية أكثر من المعلن عنها.

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.