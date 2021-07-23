الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق فى مصرع وإصابة 11شخصًا فى تصادم سيارتين بالإسكندرية

تصادم سيارتين بالإسكندرية
تصادم سيارتين بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث في مصرع وإصابة 11 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص كبير الحجم وملاكي، على طريق إسكندرية-مطروح الساحلي غرب الإسكندرية، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السيارتين وسؤال شهود العيان عن الواقعة. 

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بوقوع حادث تصادم قبل كوبري الكيلو 21 باتجاه سيدي كرير، غرب المحافظة، ووجود إصابات وحالة وفاة.

علي الفور انتقل ضباط مباخث قسم شرطة العامرية أول، رفقة رجال الحماية المدنية، و5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، جميعهم من مركزي المحمودية ورشيد محافظة البحيرة، مصابين بجروح وكسور متفرقة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم ونقل المتوفي إلى المشرحة.

كما تسبب الحادث فى توقف الحركة المرورية على الطريق الساحلي ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات، في حادث تصادم بين 3 سيارات، وسؤال شهود العيان والمصابين عن الحادث، وحجز السائق علي ذمة التحقيقات.

تحريات واصابة مصرع مطروح إسكندرية

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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التحقيق فى مصرع وإصابة 11شخصًا فى تصادم سيارتين بالإسكندرية

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