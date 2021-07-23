الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حجاج بيت الله ينهون المناسك اليوم.. وإشادة دولية بنجاح موسم الحج

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

ينهي الحجاج من غير المتعجلين اليوم الجمعة فى ثالث أيام التشريق، نسكهم في الحج برمي الجمرات الثلاث ثم أدائهم طواف الوداع.

جاء ذلك بعدما أنهى 50 ألف حاج من المتعجلين أمس الخميس، رمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع، وسط إجراءات صحية واحترازية أشرفت عليها عدة جهات معنية، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وأكمل ضيوف الرحمن قبل توجهم إلى المسجد الحرام لأداء الطواف، رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق بكل يسر، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة.

ثم نقل الحجيج إلى جسر الجمرات والحرم المكي الشريف وفق خطة تفصيلية إجرائيا ووقائيا، وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

يذكر أن دولا ومنظمات عربية وإسلامية، كانت أشادت بنجاح موسم الحج هذا العام، الذي اقتصر أداؤه على 60 ألف حاج من مستكملي لقاح كورونا من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة كورونا، وظهور تحورات جديدة للفيروس.

جاء ذلك بعدما أعلن ‏وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أمس الخميس، نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلوه من ‫فيروس كورونا المستجد والأمراض الوبائية الأخرى.

فيما رحبت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في موسم الحج هذا العام، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة الحجاج.

وكتب مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة على تويتر، "بينما يجتمع المؤمنون لأداء فريضة الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة، والخطوات التي اتخذتها السعودية لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا".

جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، كان أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج في بداية الحج.

السعودية الحج حجاج بيت الله الحرام إنهاء المناسك أيام التشريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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