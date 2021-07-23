الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يتجه لأول خسارة منذ 5 أسابيع بفعل صعود الدولار

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لأول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى وواجه الدعم القادم من انخفاض عائدات السندات الأمريكية.
 

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش، وتراجع والذهب 0.2% منذ بداية الأسبوع، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

- ارتفاع الدولار لأعلى مستوى منذ 3 أشهر ونصف


فيما حام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر،مقابل عملات رئيسية أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.
 

وقالت فيتش سولوشنز في مذكرة "نتوقع أن يظل الذهب عالقا داخل نطاق في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، سيظل التضخم محركا رئيسيا لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب".
 

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.40 دولار للأوقية، وتتجه لثالث هبوط أسبوعي، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2727.94 دولار، واستقر البلاتين عند 1092.71 دولار.

ومع بداية عيد الأضحى انخفضت أسعار الذهب، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبا، إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1804.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو عند 1801.46 دولار، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 %إلى 1804.10 دولار.

وقال هارشال باروت، كبير مستشاري أبحاث جنوب آسيا في ميتالز فوكاس، "قوة الدولار تحد من الاتجاه الصعودي للذهب، وما زال نوعا ما يمثل أحد العوامل المعاكسة الرئيسية، "هناك مخاوف تنجم عن السلالة دلتا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي. لذا، فإن تدفقات الملاذ الآمن الأساسية تذهب أيضا إلى الدولار والسندات".

وارتفع الدولار 0.2 % إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويكافح العديد من البلدان لا سيما في آسيا، لكبح جماح السلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

الذهب الدولار سعر الذهب كورونا اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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