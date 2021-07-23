قيرغيزستان تسجل 1127 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قيرغيزستان، اليوم الجمعة، تسجيل 1127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 10 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى ألفين و227 وفاة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بعد تسجيل الحالات الجديدة إلى 155 ألفا وخمس حالات، وتعافى على مدار أمس، 1396 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 132 ألفا و138 حالة.

ويوجد في المستشفيات حتى الآن 4 آلاف و229 شخصا، فيما يتلقى العلاج من المنزل 15 ألفا و845 شخصا.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.