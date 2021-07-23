اليابان تطالب «فايزر» بتقديم موعد تسليم لقاحات كورونا لمواجهة مخاوف نقص الإمدادات

طالب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية ألبرت بورلا، اليوم الجمعة، بتقديم موعد تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمقرر تسلمها هذا الخريف، في إطار مواجهة المخاوف في البلاد بشأن نقص الإمدادات، وفق ما أعلنه مسؤلون يابانيون.



وجاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، خلال اجتماع رئيس الوزراء الياباني و الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية في العاصمة طوكيو، اليوم الجمعة، والذي استمر 40 دقيقة بقصر أكاساكا المستخدم عادة لاستقبال رؤساء الدول، بعد أن انتقد حكام المقاطعات ورؤساء البلديات الحكومة المركزية بسبب تباطؤ طرح اللقاحات، وسط آمال في تسريع حملة التطعيم على المستويات المحلية.



وكانت اليابان قد تعاقدت مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة لتلقي 100 مليون جرعة لقاح بحلول يونيو الماضي ، إلى جانب 70 مليونًا أخرى من المقرر شحنها بين يوليو وسبتمبر و20 مليونًا أخرى في أكتوبر أو بعده.



- اليابان تطلب تقديم 20 مليون جرعة في أكتوبر المقبل

وقال المسؤولون إن "سوجا" طلب في الاجتماع تقديم 20 مليون جرعة اعتبارًا من أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات حول هذا الأمر، ويشار إلى أن بعض الحكومات المحلية اضطرت إلى وقف برامج التطعيم بعد أن بدأ معدلات الطلب على اللقاح تفوق المتاح.



- تطعيم 23% من سكان اليابان ضد كورونا

ووفقًا لأحدث البيانات الحكومية، تم تطعيم حوالي 23% من سكان اليابان بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد، حتى يوم أمس الأول، مع حوالي 35 بالمئة تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

من جانبها أظهرت دراسة بريطانية، اليوم الجمعة، أن الفترة الفاصلة الأطول بين جرعتي لقاح "كوفيد-19" الذي تنتجه شركة فايزر تؤدي إلى‭‭ ‬‬زيادة المستويات الكلية للأجسام المضادة مقارنة بالفجوة الأقصر، لكن هناك انخفاضاً حاداً في مستويات الأجسام المضادة بعد الجرعة الأولى.

وقد تساعد هذه الدراسة في توجيه استراتيجيات التطعيم ضد السلالة المتحورة "دلتا" التي تقلل من فعالية الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19" على الرغم من أن الجرعتين لا تزالان وقائيتين.