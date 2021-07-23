لمحبي الألوان الجريئة.. أفكار لـ«أريكة وردي» في ديكور منزلك

يعتبر الأثاث الجريء فكرة عصرية ، حتى لو كانت قطعة واحدة جريئة في الغرفة بأكملها فهي تعطي مظهر جمالي وعصري، ولهذا نقدم بعض الأفكار حول دمج أريكة مشرقة في غرفتك ذات لون وردي فاتح، بحسب موقع “digsdigs”.

غرفة معيشة جميلة مع أريكة وردية دافئة وكراسي خضراء فاتحة وثريا أنيقة وسجادة بوهو جريئة وطاولة منخفضة وستائر محايدة.

غرفة معيشة "بوهو" بجدار من الطوب وأريكة وردية مع وسائد مطبوعة وعثماني مطابق ومصباح معلق من الروطان وسجادة مغربية.

غرفة معيشة مبهجة مع أريكة وردية دافئة، وكراسي فيروزية مع وسائد ملتوية، وسجادة مطبوعة، ونبات محفوظ بوعاء، وغطاء أحمر الخدود.

غرفة معيشة عصرية أنيقة مع جدار بلمسة الخردل وأريكة وردية وسجادة مطبوعة بوهو وحقيبة سفر عتيقة ونباتات أصص.

غرفة معيشة حديثة وأنيقة بجدار كتلة ملونة وأريكة وردية دافئة وطاولة قهوة للتخزين وجدار معرض جميل.

غرفة معيشة محايدة أنيقة على طراز مزرعة حديثة، مع أريكة وردية دافئة وكراسي صفراء مشمسة وطاولة زجاجية ووسائد ملونة.

غرفة معيشة معاصرة مع مدفأة وأريكة وردية دافئة وأعمال فنية رائعة وثريا ملتوية وسجادة مطبوعة وطاولة أنيقة.

غرفة معيشة محايدة معاصرة جميلة مع أرفف مدمجة، ومدفأة غير عاملة، ومقاعد ذات لون وردي ساخن، ونباتات بوعاء، وجدار معرض رائع.

غرفة معيشة عصرية جميلة بألوان محايدة وأريكة وردية وجدار معرض متجدد الهواء ومنسوجات بيضاء ونباتات أصص وبعض الطاولات.

غرفة معيشة مزاجية بجدران رمادية وأريكة وردية دافئة وعثماني معنقدة صفراء وسجادة مطبوعة ومزهريات وشموع أنيقة.

غرفة مزاجية مع نافذة كبيرة، وأرفف كتب مدمجة، وأريكة معنقدة باللون الوردي الدافئ لإضفاء لمسة لونية في الفضاء.

غرفة معيشة محايدة مع مدفأة غير صالحة للعمل، ورفوف مدمجة وأريكة وردية لمسة من اللون الغامق وجدار معرض شبكي.

مساحة محايدة منتقاة بأريكة وردية دافئة، وبساط بوهو ووسائد، والنباتات المحفوظة بوعاء في سلال هي غرفة باردة.

غرفة معيشة معاصرة راقية مع أريكة وردية دافئة مع وسائد مطبوعة وعمل فني جريء وثريا من الكريستال وعثماني أبيض.