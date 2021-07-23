تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 23-7-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة الموافق 23-7-2021، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد، إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 32 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 23

السلوم 29 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 36 23

كاترين 32 21

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 42 29

أبوسمبل 42 29

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 34 28