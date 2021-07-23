«السرطان الصامت» عند النساء

أعلن خبراء مركز موفيت العلمي لبحوث السرطان، أن انتفاخ البطن المستمر، يمكن أن يكون علامة تحذيرية مبكرة لسرطان المبيض.

وتشير صحيفة "Daily Express" نقلا عن خبراء المركز، إلى أن "بطن المريضة، تبدو عند الانتفاخ، مستديرة وربما قاسية. وغالبًا ما يرتبط هذا باتباع نظام غذائي غير صحيح أو مشكلات في الجهاز الهضمي أو الإجهاد. ولكن قد يشير أحيانًا إلى مرض خطير".

وتضيف، العديد من الأشخاص يعانون من مشكلة انتفاخ البطن بين فترة وأخرى، ولكن عندما تستمر هذه الحالة ثلاثة أسابيع وأكثر يجب استشارة الطبيب.

ويشير الخبراء، إلى أن سرطان المبيض غالبا ما يطلق عليه "المرض الصامت"، لأن النساء غالبا ما يجهلن خطورة العلامات التحذيرية التي تظهر عندهن، حتى مرحلة متأخرة. وتشمل الأعراض الأخرى لهذا النوع من السرطان- فقدان الوزن غير المبرر، والتعب الشديد، ومشكلات أثناء التبول.

يعتبر مرض السرطان من المشكلات الصحية التي تحتاج إلى الكثير من العلاجات للتصدي له فإنه يعد الأكثر سببًا في الوفاة في العالم.

ويعد التعب والإجهاد، واحد من العديد من الآثار الجانبية المختلفة لعلاج مرضى السرطان، لذلك نستعرض فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي كي تمنح الجسم الطاقة لاستكمال رحلة العلاج، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

وعلى صعيد آخر، ذكرت دراسة جديدة أن شرب الكثير من الكحول قد يكون وراء واحد من كل 25 حالة سرطانية جديدة حول العالم كل عام.

ويقدر فريق دولي من الخبراء أن 741300 تشخيص أو 4% من حالات السرطان الجديدة في 2020 يمكن أن تُعزى إلى شرب الخمر بكثرة ومتوسطة، وفقًا لما ذكره تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد التحليل الذي نظر في مبيعات الكحول والسجلات الطبية في 240 دولة أن غالبية الحالات المرتبطة بالكحول كانت سرطانات المريء والكبد والثدي.