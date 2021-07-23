حظك اليوم جميع الأبراج الترابية والمائية الجمعة 23 يوليو 2021

تقدم عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 لمواليد الأبراج الترابية والمائية على النحو التالي:

الثور

مهنيًا: تتوق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل إلى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة أحيانًا، فأنت قادر دائمًا على تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام.

عاطفيًا: حاول أن تبتعد عن العدائية غير المبرّرة مع الشريك، فالمرحلة المقبلة ستفرض عليك التعامل معه بجدية

صحياً: تقرر عدم استعمال السيارة والسير قدر الإمكان في تنقلاتك.

السرطان

مهنيًا: تعيش يوما متقلبا معقدا ومربكا وسوف تحتاج الى المهنية العالية والمسؤولية الكبيرة واكتفي بالامور السهلة واشتغل على الاصول كي تنجح.

عاطفياً: لا تقحم نفسك في خلاف مع الشريك لسبب غير جدّي، لأنك، في النهاية، لو حاولت معرفة الأسباب لتراجعت وقدمت اعتذارك علنًا.

صحيًا: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.

العذراء

مهنيًا: قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.

عاطفيًا: قد تتسبب صداقة بنزاع مع الحبيب أو تعيش أزمة عائلية وخلافات بين المقربين، لكنك سرعان ما تتخلص منها.

صحيًا: قد يكون للوضع المهني المقلق تأثير على وضعك الصحي والنفسي.



العقرب

مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا كثيرة وحظوظًا استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية.

عاطفيًا: يكلفك الشريك بمهمة جديدة تجد صعوبة كبيرة في إنجازها وتخطيها، فلا تقدّم له مبرّرات إذا عجزت.

صحيًا: يقوى النشاط كما الديناميكية وتقبل على الحياة واثقًا بنفسك مفعمًا سعادة.

الجدي

مهنيًا: يخيم على جو هذه اليوم مناخ جميل من التفاهم وترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد.

عاطفيًا: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا أفضل للطرفين، لكن لا بد في أحياناً من تقديم بعض التنازلات.

صحيًا: استعد عن تنقل في السيارة واستعمال المصعد بالسير أو باستخدام الأدراج.

الحوت

مهنيًا: الفرص المناسبة هي الخيار الأفضل المتاح حاليًا، لذا يستحسن أن تستغلها لتحقيق طموحك المهني.

عاطفيًا: من حقك أن تقلق من تصرفات الشريك، لكن توضيح الأمور هو الحل الأنسب بغية الاستمرار في العلاقة.

صحيًا: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.