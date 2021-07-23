الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم جميع الأبراج الترابية والمائية الجمعة 23 يوليو 2021

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية والمائية

تقدم عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 لمواليد الأبراج الترابية والمائية على النحو التالي:

 

الثور

مهنيًا: تتوق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل إلى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة أحيانًا، فأنت قادر دائمًا على تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام.

عاطفيًا: حاول أن تبتعد عن العدائية غير المبرّرة مع الشريك، فالمرحلة المقبلة ستفرض عليك التعامل معه بجدية 
صحياً: تقرر عدم استعمال السيارة والسير قدر الإمكان في تنقلاتك.

 

السرطان

مهنيًا: تعيش يوما متقلبا معقدا ومربكا وسوف تحتاج الى المهنية العالية والمسؤولية الكبيرة واكتفي بالامور السهلة واشتغل على الاصول كي تنجح.

عاطفياً: لا تقحم نفسك في خلاف مع الشريك لسبب غير جدّي، لأنك، في النهاية، لو حاولت معرفة الأسباب لتراجعت وقدمت اعتذارك علنًا.
صحيًا: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.

 

العذراء

مهنيًا: قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.
عاطفيًا: قد تتسبب صداقة بنزاع مع الحبيب أو تعيش أزمة عائلية وخلافات بين المقربين، لكنك سرعان ما تتخلص منها.
صحيًا: قد يكون للوضع المهني المقلق تأثير على وضعك الصحي والنفسي.

 


العقرب 

مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا كثيرة وحظوظًا استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية.

عاطفيًا: يكلفك الشريك بمهمة جديدة تجد صعوبة كبيرة في إنجازها وتخطيها، فلا تقدّم له مبرّرات إذا عجزت.

صحيًا: يقوى النشاط كما الديناميكية وتقبل على الحياة واثقًا بنفسك مفعمًا سعادة.

 

الجدي

مهنيًا: يخيم على جو هذه اليوم مناخ جميل من التفاهم وترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد.
عاطفيًا: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا أفضل للطرفين، لكن لا بد في أحياناً من تقديم بعض التنازلات.
صحيًا: استعد عن تنقل في السيارة واستعمال المصعد بالسير أو باستخدام الأدراج.

 

الحوت

 مهنيًا: الفرص المناسبة هي الخيار الأفضل المتاح حاليًا، لذا يستحسن أن تستغلها لتحقيق طموحك المهني. 

عاطفيًا: من حقك أن تقلق من تصرفات الشريك، لكن توضيح الأمور هو الحل الأنسب بغية الاستمرار في العلاقة.

صحيًا: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.

الابراج المائية الابراج الترابية حظك اليوم جاكلين عقيقي توقعات الأبراج توقعات الفلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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